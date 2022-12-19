Dünya Kürtaj karşıtlığı ve Trump desteği Vatikan bu gerekçelerle rahibin görevine son verdi
AMERİKA

Kürtaj karşıtlığı ve Trump desteği: Vatikan bu gerekçelerle rahibin görevine son verdi

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve kürtaj karşıtlığıyla bilinen rahip Frank Pavone'nin görevine son verdi. Pavone, daha önce Vatikan yetkililerinin ahlaksız olduğunu ve cinsiyet karmaşasını teşvik ettiğini söylemişti.

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Haber Merkezi AA
Kürtaj karşıtlığı ve Trump desteği: Vatikan bu gerekçelerle rahibin görevine son verdi
Rahip Frank Pavone.

Vatikan, ABD'de kürtaj karşıtlığıyla bilinen rahibin görevine son verdi.

BBC'nin haberine göre, Vatikan'ın Washington Büyükelçiliği, rahip Frank Pavone hakkındaki kararını ABD'deki Katolik Kilisesi Piskoposluğu'na iletti.

Başpiskopos Cristophe Pierre'nin konuya dair açıklamasında, Pavone'nin eylemlerinin haklı gerekçelerinin bulunmadığına karar verildiği vurgulanarak görevine son verildiği kaydedildi.

Kürtaj karşıtı Priests for Life grubunun liderliğini yapan Pavone, kürtaj yapılmış bir ceninle çektiği videolarla gündeme gelmişti.

Vatikan.
Vatikan.

Öte yandan, Pavone, kürtaj karşıtı eylemlerinin yanı sıra Trump yanlısı paylaşımlarıyla da tartışmaların odağı haline gelirken Katolik Kilisesi yetkilileriyle gerilim yaşıyordu.

Pavone, tepki çeken sosyal medya paylaşımlarından birinde ise "Vatikan yetkilileri ahlaksızlığı ve inanç emanetinin inkarını teşvik ediyor ve rahipler cinsiyet karmaşasını teşvik ediyor, hayatları mahvediyor... Kötülük." ifadelerini kullanmıştı.

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