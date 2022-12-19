Kürtaj karşıtlığı ve Trump desteği: Vatikan bu gerekçelerle rahibin görevine son verdi

Dünya

Cami’de nikâh görüntüleri Türkiye’den değil Almanya’dan

Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden camide nikâh görüntülerinin Türkiye’ye ait olmadığı ortaya çıktı. Görüntüler Almanya’da Hilden Emir Sultan Camii’nde çekilmiş. Görüntülerin Almanya'dan çekildiği yapılan sosyal medya paylaşımlarında çok net olmasın rağmen Türkiye'de haberi yapan gazeteler ve sosyal medya mecraları nikah videosunu Türkiye'de çekilmiş gibi çarpıtarak sundu.