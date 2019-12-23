Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesintisi: Onlarca uçuş ertelendi Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesintisi: Onlarca uçuş ertelendi Başkent Kuveyt’te bulunan el-Ardiya sanayi bölgesindeki dev bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil el-Rabia, el-Ardiya, Farvaniya, el-Rihab ve Avenuz bölgelerinde elektrik kesildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki elektrik kesintisi nedeniyle onlarca uçuşun ertelendiği öğrenildi.

Haber Merkezi 23 Aralık 2019, 10:26 Son Güncelleme: 23 Aralık 2019, 12:28 İHA