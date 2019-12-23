Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesintisi: Onlarca uçuş ertelendi

Kuveyt’te dev bir elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesildi.
- Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı yaptığı açıklamada, başkent Kuveyt’te bulunan (El Omriya AW) elektrik trafosunda çıkan yangın sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere başkentin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.