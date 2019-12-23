Dünya Kuveyt Uluslararası Havalimanında elektrik kesintisi Onlarca uçuş ertelendi
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Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesintisi: Onlarca uçuş ertelendi

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesintisi: Onlarca uçuş ertelendi

Başkent Kuveyt’te bulunan el-Ardiya sanayi bölgesindeki dev bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil el-Rabia, el-Ardiya, Farvaniya, el-Rihab ve Avenuz bölgelerinde elektrik kesildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki elektrik kesintisi nedeniyle onlarca uçuşun ertelendiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Havalimanını kara dumanlar kapladı.
Havalimanını kara dumanlar kapladı.

Kuveyt’te dev bir elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda elektrik kesildi.

Elektrik trafosunda yangın meydana geldi.
  • Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı yaptığı açıklamada, başkent Kuveyt’te bulunan (El Omriya AW) elektrik trafosunda çıkan yangın sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere başkentin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Bakanlık açıklamasında, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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