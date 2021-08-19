Dünya Kuzey Afrikadan İspanyaya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı 39 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı: 39 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmenin bulunduğu botun Atlantik Okyanusu'nda batması sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Afrikadan İspanyaya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı: 39 kişi hayatını kaybetti
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Kanarya Adaları'nın 250 kilometre kadar açığında düzensiz göçmenleri taşıyan botun yarı batmış ve devrilmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Botta bulunan 30 yaşlarındaki kadın göçmenin hayatta kalmayı başardığını ve yanındaki iki kişinin ölü olduğunu belirten yetkililer, dramatik olaydan kurtulan kadının botta 40 kişi olduklarını söylediğini ifade etti.

Sıvı kaybı başta olmak üzere bazı sağlık sorunları bulunan kadının helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Diğer yandan son dönemlerde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte ciddi artış görülüyor.

İspanyol yetkililer, bu yıl 15 Ağustos'a kadar 218 tekne veya botla 8 bin 222 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na geldiğini ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 144'lük artış olduğunu açıkladı.

Resmi verilere göre, Kanarya Adaları'na geliş yolunda bu yıl 230'dan fazla düzensiz göçmen boğularak veya sıvı kaybından hayatını kaybetti.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ise Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan ancak akıbeti bilinmeyen çok sayıda tekne bulunduğundan ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

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