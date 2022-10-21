​Kuzey Akım boru hattının yakınında patlayıcı yüklü drone bulundu

İsveç Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Jesper Stolpe İsveç Radyosuna verdiği demeçte, “Bu noktada ticari gemiler veya boru hattı için tehlikeli olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Stolpe'ye göre, drone'u kontrol etmek ve patlayıcıyı ateşlemek için kullanılan kablo kesildi ve drone zararsız hale getirildi.

Stolpe, birçok ülkenin benzer bir yapıya sahip İnsansız Sualtı Araçlarını (UUV'ler) kullandığı için dronun ulusal kimliğinin şu ana kadar doğrulanmadığını söyledi.

26 Eylül akşamı gazın denize sızmaya başlamasının ardından, sabotaj şüphesini artırarak, boru hatlarının yakınında birkaç patlama olduğunu ilk bildiren İsveçli sismologlardı.

Hâlâ tanımlanamayan insansız hava aracının keşfi, bu korkuları doğruluyor. İsveç, Polonya ve Almanya ile ortak bir soruşturma yürütüyor, ancak katılım taleplerine rağmen Rusya hariç tutuldu. İsveç bu hafta, soruşturmanın sonuçlarını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle sınıflandırdığını söyledi.

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Rusya, ABD'yi suçluyor

Patlamaların arkasında kimin olduğu belirsizliğini koruyor, ancak tümü boru hatlarını yok etmek için güçlü nedenleri olan baş şüpheliler Rusya, ABD, Ukrayna ve Polonya. Rusya, ABD'yi suçladı ve teknik olarak Almanya'ya ait olmasına rağmen, milyarlarca dolarlık kendi boru hatlarını havaya uçurmada herhangi bir rolü olduğunu reddetti.

Daha önce, boru hattının denizin çok derinlerinde olduğu ve yalnızca denizaltıları olan ülkelerin saldırıyı başarıyla gerçekleştirebileceği, ancak bir UUV kullanımının şüphelilerin alanını önemli ölçüde genişlettiği iddia ediliyordu.

Rutin araştırma esnasında bulundu

Pipeline Journal'ın bildirdiğine göre drone, Kuzey Akım boru hattının yıllık bütünlük değerlendirmesinin bir parçası olarak rutin bir araştırma operasyonu sırasında Kuzey Akım 2 boru hattının iki kolundan birinin yakınında bulundu .

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Patlamalar, dört telden üçünü kopardı ve bir tanesi Kuzey Akım 2'ye ait bozulmadan kaldı.

Boru hattının tahrip edilen bölümleri, Gotland adasından yaklaşık 120 km uzaklıktaki İsveç Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) bulunuyordu. Bazılarının şimdiye kadarki en kötü emisyon felaketi olarak adlandırdığı şekilde atmosfere tonlarca metan boşaltan gaz sızıntısı .

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