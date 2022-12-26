Dünya Kuzey Amerikada fırtına 57 can aldı Evsizler sokakta donarak ölüyor
AMERİKA

Kuzey Amerika'da fırtına 57 can aldı: Evsizler sokakta donarak ölüyor

Kuzey Amerika’yı kasıp kavuran kış fırtınası nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’da toplam 57 kişi hayatını kaybetti. Meksika'da sokakta yaşayan iki kişinin soğuktan donarak öldüğü belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Amerikada fırtına 57 can aldı: Evsizler sokakta donarak ölüyor
Kuzey Amerika'da kar fırtınası.

Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu soğuk hava ve trafik kazaları nedeniyle can kaybı artıyor.

ABD ve Kanada’nın ardından Meksika’da da aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşandı. Meksika’nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Meksika Vadisi’nde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken, 23 Aralık’tan bu yana soğuk havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Başkent Mexico City ve Meksika eyaletinin yer aldığı Meksika Vadisi’nde dünden bu yana dolu yağışı ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülüyor. Bölgede yer alan Naucalpan şehrinde sokakta yaşayan 1 kişinin soğuktan öldüğü belirtildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölen kişinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Çevredekiler tarafından Chucho olarak bilinen adamın yıllardır işsiz ve evsiz olduğu için sokakta yaşadığı ifade edildi.
Ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde ise şu ana kadar 2 kişinin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Tampico şehrinde dün bölge sakinlerinin bankta hareketsiz yatan bir kişiyi ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın öldüğünü tespit etti. Evsiz olduğu belirtilen adamın olaydan birkaç saat önce barınağa gitmeyi reddettiği ifade edildi.

Tamaulipas eyaletinde yer alan Ciudad Victoria şehrinde ise 23 Aralık’ta 60 yaşındaki evsiz bir kişinin barınağa götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD VE KANADA'DA 54 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Kuzey Amerika’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası sonrası ABD ve Kanada’da hava sıcaklığı eksi 43 dereceye kadar düşerken, ABD’de en az 50, Kanada’da ise 4 kişinin aşırı soğuklar ve trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


Kar fırtınasından en çok etkilenen New York’un Erie ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Erie Belediye Başkanı Mark Poloncarz düzenlediği basın toplantısında, ilçedeki durumu korkunç olarak nitelendirerek, kurtarma ekiplerini kurtarmak için özel ekipler gönderildiğini aktardı.

  • New York Valisi Kathy Hochul ise düzenlediği basın toplantısında, kış fırtınasını Buffalo tarihindeki en yıkıcı fırtına olarak nitelendirdi. New York’taki kurtarma çalışmaları için yüzlerce Ulusal Muhafız birliği konuşlandırıldığını aktaran Hochul, eyalet polisinin dünden bu yana bir bebeğin doğumu da dahil olmak üzere 500’den fazla kurtarma operasyonunda yer aldığını ifade etti.

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