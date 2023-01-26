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Dünya

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti

Kuzey İrlanda'da görev yapmakta olan sağlık çalışanları, ücret zammı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iş bıraktı

15:23 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Kuzey İrlanda'da grev

Kuzey İrlanda'da grev

Enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye binlerce sağlık çalışanı, 1 günlük greve gitti.

Hemşire, ambulans personeli, acil servis çalışanı ve çağrı santrali çalışanlarının aralarında bulunduğu binlerce sağlık çalışanının 1 günlük grev başlattığını kaydeden UNISON Müzakere Başkanı Anne Speed, "Kapıların müzakereye istekli sendikalara kapatılmış olması korkunç bir durum. Dolayısıyla bu eylemin bugün gerçekleşmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları 12 Aralık 2022'de de 1 günlük greve gitmiş; sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin, artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını savunmuştu.


#grev
#Kuzey İrlanda
#sağlık çalışanları
9 minutes ago
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Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
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