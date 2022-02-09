Dünya Kuzey Kore ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var
ASYA

Kuzey Kore: ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var" denildi.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Kore: ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından gerilimi arttıracak bir açıklama geldi. Açıklamada, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında, bu gezegende ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var. Dünyada 200’den fazla ülke var, ancak sadece birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanıldı. Sert mesaj verilen açıklamada, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen füze testleri ise "olağanüstü başarılı" olarak nitelendirildi ve "savaş caydırıcılığının" güçlendirildiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Kuzey Kore’ye yönelik karşı düşmanca bir niyet olmadığını belirtti ve yeniden diyalog çağrısında bulundu. Sözcü Pyongyang yönetimini "uluslararası barış, güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için bir tehdit" olarak gördüğünü ifade etti.

Bir ayda yedi füze denemesi

Kuzey Kore Ocak ayı başından bu yana yedi kez hipersonik füze, taktik güdümlü füze ve seyir füzesi denemeleri gerçekleştirmişti. İlk olarak 5 ve 11 Ocak’ta geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak’ta ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak iki taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı. 17 Ocak’ta iki taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak’ta ise seyir füzelerini test etmişti. 28 Ocak’ta iki taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang, son olarak 30 Ocak’ta orta-uzun menzilli bir balistik füze olan Hwasong-12’yi başarılı bir şekilde test etmişti.

BM: Kuzey Kore füze programını çalıntı kripto ile finanse ediyor
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Raporda, 2020'den 2021'in ortalarına kadar çalınan dijital varlığın 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi.
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Araştırmacılar, Bu tür saldırıların Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze programı için \"önemli bir gelir kaynağı\" olduğunu açıkladı.
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Siber saldırılar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para borsasını hedef aldı.
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Raporda ayrıca , güvenlik firması Chainalysis tarafından geçen ay yayınlanan ve Kuzey Kore siber saldırılarının geçen yıl 400 milyon dolar değerinde dijital varlık elde edebileceğini öne süren bir araştırmaya da atıfta bulunuldu.
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2019'da BM, Kuzey Kore'nin karmaşık siber saldırılar kullanarak kitle imha silahları programları için tahmini 2 milyar dolar biriktirdiğini açıklamıştı.
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Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklandı.
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Ancak BM raporu, yaptırımlara rağmen, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze altyapısını geliştirmeye devam edebildiğini söylüyor.
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Öte yandan, BM raporunda, Kuzey Kore'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği de ifade edildi.
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Bunun, ülkenin pandemi sırasında sınırlarını kapatma kararının sonucu olabileceği aktarıldı.
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Raporda, Kuzey Kore'den gelen bilgi eksikliği nedeniyle, uluslararası yaptırımların nasıl bir zarara yol açtığını belirlemenin zor olduğu belirtildi.
BM: Kuzey Kore füze programını çalıntı kripto ile finanse ediyor
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre, Kuzey Kore ülkenin füze programlarını finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldı.

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