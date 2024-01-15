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Dünya

Kuzey Kore: Hipersonik savaş başlığı taşıyan orta menzilli füze test edildi

Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen ve Güney Kore ile Japonya'nın tepkisine neden olan son füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Pyongyang'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) başarıyla test ettiği bildirildi. Açıklamada, denemenin amacının hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığının özelliklerini ve çok kademeli yüksek itiş gücüne sahip yeni katı yakıtlı motorların güvenilirliğini doğrulamak olduğu kaydedildi. Test atışının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulanırken, füzenin uçuş mesafesi ve irtifası hakkında bilgi verilmedi.

10:30 - 15/01/2024 Pazartesi
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Kuzey Kore hipersonik savaş başlığı taşıyan orta menzilli füzesini test etti
Kuzey Kore hipersonik savaş başlığı taşıyan orta menzilli füzesini test etti

Kuzey Kore'den dün Japon Denizi istikametine doğru gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı ve orta menzilli balistik füzenin (IRBM) başarıyla test edildiği aktarıldı.


Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen ve Güney Kore ile Japonya'nın tepkisine neden olan son füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Pyongyang'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) başarıyla test ettiği bildirildi. Açıklamada, denemenin amacının hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığının özelliklerini ve çok kademeli yüksek itiş gücüne sahip yeni katı yakıtlı motorların güvenilirliğini doğrulamak olduğu kaydedildi. Test atışının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulanırken, füzenin uçuş mesafesi ve irtifası hakkında bilgi verilmedi.


Kuzey Kore yılın ilk füze denemesini gerçekleştirmişti

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir balistik füze ateşlemişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 14.55'te fırlatılan füzenin yaklaşık bin kilometre yol kat ettiği duyurulmuştu. Japonya hükümeti ise Pyongyang'ın 2024 yılındaki ilk füze testi olarak kayıtlara geçen denemesini doğrulamış ve füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtmişti.



#Kuzey Kore
#füze
#test
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