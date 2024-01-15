Kuzey Kore: Hipersonik savaş başlığı taşıyan orta menzilli füze test edildi

Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen ve Güney Kore ile Japonya'nın tepkisine neden olan son füze denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Pyongyang'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) başarıyla test ettiği bildirildi. Açıklamada, denemenin amacının hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığının özelliklerini ve çok kademeli yüksek itiş gücüne sahip yeni katı yakıtlı motorların güvenilirliğini doğrulamak olduğu kaydedildi. Test atışının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulanırken, füzenin uçuş mesafesi ve irtifası hakkında bilgi verilmedi.