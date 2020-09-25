Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore'den özür diledi

Güney Kore Başkanlık Ofisi Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, Kim, Güney'e gönderdiği mesajda, "beklenmedik talihsiz hadise nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in ve zarar gören vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu" belirtti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore ordusu, geçen hafta başında Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong adası açıklarında kara sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisini ateş açarak öldürmüştü.

Kim, mesajında, Kuzey Kore askerlerinin fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) 10 kilometre güneyinde kara sularına giren Güney Koreli'ye angajman kuralları dahilinde 10 mermi atıldığını, şahsın ölü ele geçirilmesinin ardından onu taşıyan botun yakıldığını belirtti.

FOTOĞRAF 7 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un`un geçirdiği ameliyat sonrası durumunun ciddi tehlike altında olduğu iddia edildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise bu haberleri doğrulamadı. CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un`un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. İki Güney Kore hükümet kaynağı da Kim'in ağır hasta olmadığını açıkladı. Japon Bakanı'nın ise Kim'in sağlığı ile ilgili bilgi toplayacağı bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un`un sağlığıyla ilgili bilgi topladığını belirterek, “ABD ve diğerleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bilgi toplamak ve analiz etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. Kim'in sağlığının çok sigara içme, obezite ve aşırı çalışma nedeniyle bozulduğu ifade edilen haberde, Kuzey Kore liderini tedavi eden tıbbi ekibin çoğunun, Kim'in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 19 Nisan'da Pyongyang'a döndüğü, sadece bir kısmının iyileşme döneminde Kim'e refakat ettiği belirtilmişti. Kim Jong-un’un, 15 Nisan'da, 1994'te ölen ülkenin kurucusu dedesi Kim Il-sung'un 108. doğum günü münasebetiyle düzenlenen kutlamamaya katılmaması, sağlık durumuna ilişkin söylentilere neden olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ne oldu? Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sağlık durumunun ağır olduğu iddia edildi. Güney Kore istihbaratı ise, Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir durum görmediklerini belirtti.

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Ne olmuştu?

Kuzey Kore lideri olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını Güney Kore ile paylaşacaklarını bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki ülke deniz sınırında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken, botla açıldıktan sonra kaybolan yetkilinin Kuzeyli askerler tarafında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizlerine göre, Kuzey Kore, sularında bulduğu adamı vurarak ve bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz bu vahşice eylemi sert şekilde kınamakta ve Kuzey Kore'yi açıklama yapmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağırmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA ABD: Kuzey Kore lideri Kim’in sağlık durumuna ilişkin hiçbir bilgi yok