Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Artık dışa açılmanın zamanı geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin dış dünyayla bağlarını büyük ölçüde geliştirme ihtiyacını vurguladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin üçüncü oturumunda konuşan Kim, "ülkenin dış ilişkilerini kapsamlı bir şekilde genişletmek ve geliştirmek gerektiğini" ifade etti.

SAVUNMAYA VURGU

Kuzey Kore lideri dün yapılan oturumda da "devletin savunma kabiliyetini daha üst seviyelere" taşıyacağını belirterek ülkesinin ve halkının güvenliğini koruma isteğini dile getirmişti.

İTİRAF GELDİ

Kongrenin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirten Kim, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

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Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.