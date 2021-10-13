Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kafasıyla beton kıran askerlerini keyifle izledi
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kafasıyla beton kıran askerlerini keyifle izledi

ABD'ye tehditler yağdıran ve 'yenilmez ordu kuracağım' diyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, İşçi Partisi'nin kuruluş yıldönümünü için düzenlenen askeri gösteriyi seyretti. Kim Jong-Un'un askerlerin kafalarıyla beton levhaları kırdığı, üzerlerinde sopalar parçaladığı şovu izlerken ki verdiği mutluluk görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kafasıyla beton kıran askerlerini keyifle izledi
Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında ordu üyelerinin sergilediği sıra dışı gösteri büyük yankı uyandırdı.

Tuğlaları, kiremitleri, beton levhaları el, ayak ve kafalarıyla paramparça eden askerler balyozla dövülmüş cam kırıkları ve demir çivi yataklarında yattı.

Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gazeteci ve Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın paylaştığı video Twitter'da gündem oldu.

Görüntülerde Kuzey Kore ordusunun özel eğitimli askerlerinin Kim Jong-Un, 'ülkenin gölge lideri' olarak adlandırılan kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey parti yetkilileri önünde adeta bütün hünerlerini sergiledikleri görülüyor.

Üzerlerine konan beton bloklar balyozlarla kırılan askerler bir an bile acı çekiyormuş gibi görünmezken elleriyle kalın briketleri tuzla buz ediyor ve hatta vücutlarına sarılan zincirleri tek hamlede parçalıyor.

ASKERLERİ ALKIŞLADILAR

Tüm bunlar olurken Kim Jong-un ve kardeşi Kim Yo Jong normalde görmeye alışkın olmadığımız mutlu hatta coşkulu bir yüz ifadesiyle askerleri keyifle alkışlıyor.

"YENİLMEZ BİR ORDU KURACAĞIM"

"Savunma Gelişim Sergisi, Kendini Savunma 2021" organizasyonda İşçi Partisi'nin kuruluşunun 76. yılı için bir konuşma yaparken, Kore yarımadasındaki istikrarsızlıktan ABD'nin sorumlu olduğunu iddia eden Kuzey Kore lideri, hedefinin "kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği yenilmez bir ordu kurmak" olduğunu ifade etmişti.

"SUİKAST TİMLERİ KURUYOR" İDDİASI

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti. Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

  • Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

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Yonhap Haber Ajansına göre, savunma geliştirme fuarında konuşan Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti.
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Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek \"ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok.\" dedi.<br><br>Güney Kore'yi ülkesine karşı \"çifte standart\" uygulamakla suçlayan ve \"ikiyüzlü\" olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün \"meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi\" sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.<br><br>
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Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek \"Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor.\" diye konuştu.<br><br>Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı.
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ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.<br><br>Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.<br><br>Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.
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