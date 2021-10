Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un kafasıyla beton kıran askerlerini keyifle izledi

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında ordu üyelerinin sergilediği sıra dışı gösteri büyük yankı uyandırdı.

Tuğlaları, kiremitleri, beton levhaları el, ayak ve kafalarıyla paramparça eden askerler balyozla dövülmüş cam kırıkları ve demir çivi yataklarında yattı.

Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gazeteci ve Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın paylaştığı video Twitter'da gündem oldu.

Görüntülerde Kuzey Kore ordusunun özel eğitimli askerlerinin Kim Jong-Un, 'ülkenin gölge lideri' olarak adlandırılan kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey parti yetkilileri önünde adeta bütün hünerlerini sergiledikleri görülüyor.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd — Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021

Üzerlerine konan beton bloklar balyozlarla kırılan askerler bir an bile acı çekiyormuş gibi görünmezken elleriyle kalın briketleri tuzla buz ediyor ve hatta vücutlarına sarılan zincirleri tek hamlede parçalıyor.

ASKERLERİ ALKIŞLADILAR

Tüm bunlar olurken Kim Jong-un ve kardeşi Kim Yo Jong normalde görmeye alışkın olmadığımız mutlu hatta coşkulu bir yüz ifadesiyle askerleri keyifle alkışlıyor.

"YENİLMEZ BİR ORDU KURACAĞIM"

"Savunma Gelişim Sergisi, Kendini Savunma 2021" organizasyonda İşçi Partisi'nin kuruluşunun 76. yılı için bir konuşma yaparken, Kore yarımadasındaki istikrarsızlıktan ABD'nin sorumlu olduğunu iddia eden Kuzey Kore lideri, hedefinin "kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği yenilmez bir ordu kurmak" olduğunu ifade etmişti.

"SUİKAST TİMLERİ KURUYOR" İDDİASI

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti. Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

