Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı

Bu yıl içerisinde 20 kilo verdiği konuşulan Kim Jong-un’un yetkililer aracılığıyla yeni bir emir yayınladığı ve kilosu hakkında konuşulmasını yasakladığı ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri, bu yıl içerisinde 20 kilo verdi ve uzunca bir süre ortada gözükmeyince bu zayıflama süreci merak edilmişti.

KİLOSU HAKKINDA KONUŞULMASINI YASAKLADI

Kim Jong-un tuhaf yasaklara bir yenisini daha ekleyerek kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı.

İçeriden kaynak, "Mahalle nöbeti birimi de ani kilo kaybının bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığını, daha çok ülke ve kriz içindeki insanlar için yalnızlık içinde acı çektiğini söyledi." dedi.

REKLAM