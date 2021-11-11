Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortadan kaybold
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortadan kaybold

Ekim ayı ortasında fırlattığı yeni füzelerle dünyayı titreten Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un'un sırra kadem basması, dedikodulara yol açtı

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Haber Merkezi Diğer
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ortadan kaybold
Kim Jong

Fırlattığı yeni füzelerle dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sırra kadem basması, dedikodulara yol açtı

Hastalığa yakalandığı veya öldüğü yönünde onlarca haber çıkan ve verdiği kilolar günlerce konuşulan Kim, son olarak bir ay önce füzelerin sergilendiği fuarda sıra dışı kıyafetleriyle halkın önüne çıktı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa Sergisi'nde, aralarında kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu ürkütücü Kuzey Kore silahları dünyaya gösterildi.

20 kilo veren ve zayıfladığı giydiği kıyafetlerden belli olan Kim Jong-un, yöneticilerine hitap ettiği toplantıya takım elbisenin altına sandalet giyerek gelmişti.

Ülkesinin ürettiği en büyük füzeyi arkasına alarak konuşma yapan Kim Jong-un, ABD'nin yürüttüğü düşmanca politikayla yüzleşmek için silah geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu

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