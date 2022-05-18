Dünya Kuzey Kore lideri Kim koronavirüs toplantısında sigara içti
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim koronavirüs toplantısında sigara içti

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, acil Kovid-19 toplantısında sigara içti.

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Haber Merkezi Diğer
Kuzey Kore lideri Kim koronavirüs toplantısında sigara içti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un.

Indy100 sitesinin haberine göre, Kim, toplantıda ülkenin "olgunlaşmamış" önlemlerini eleştirdi.

  • Kovid-19 krizinin ele alındığı acil toplantı sırasında yetkililere salgınla mücadelenin "karmaşıklığını ve zorlukların" artırdıklarını söyleyen Kim'in toplantı esnasında sigara içmesi görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir masa etrafında yetkililerle bir araya gelen Kim'in, sigarasını sallayarak Kovid-19'la mücadele yöntemlerini eleştirdiği görüldü.

Uzun süre tek bir Kovid-19 vakası bildiren Kuzey Kore'de, vaka sayılarının 1,72 milyona ulaştığı, 62 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Salgın Kuzey Kore'de insani krize yol açabilir

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

  • Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kore'de koronavirüs vakaları tırmanışa geçti: Uzmanlardan 'insani kriz' uyarısı
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Covid-19 salgınında 2 yılın ardından ilk vakayı geçtiğimiz hafta doğrulayan Kuzey Kore'de vakalar artıyor. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında 269 bin 510 kişide daha gözlendiğini duyurdu.<br>
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Ülkede Covid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 483 bin 60'a ulaşırken, ordunun tıbbi malzeme dağıtımı için seferber olduğu ülkede 6 kişinin daha yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 olarak kaydedildi.<br>
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İNSANİ KRİZ UYARISI<br>Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Pyongyang yönetimi, ilk virüs vakasını geçtiğimiz Perşembe günü devlet medyası aracılığıyla doğrulamış, Cuma günü ise Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası duyurulmuştu.<br>
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Kuzey Kore, pozitif hasta sayısı ve ölümlerin kaçının Covid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda net bir bilgi paylaşmıyor.<br>
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Uzmanlar ise tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle teşhis konamama ihtimaline dikkat çekerek \"insani kriz\" uyarısında bulunmuştu.<br>
Kuzey Kore'de koronavirüs vakaları tırmanışa geçti: Uzmanlardan 'insani kriz' uyarısı
Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarında 269 bin 510 yeni vaka daha kaydedildi. Uzmanlar ise ülkede tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle teşhis konamama ihtimaline dikkat çekerek "insani kriz" uyarısında bulunmuştu.
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