Kuzey Kore lideri Kim koronavirüs toplantısında sigara içti

Ülkede Covid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 483 bin 60'a ulaşırken, ordunun tıbbi malzeme dağıtımı için seferber olduğu ülkede 6 kişinin daha yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 olarak kaydedildi.<br>