Dünya Kuzey Kore lideri Kim unvanlarına bir yenisini daha ekledi
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim unvanlarına bir yenisini daha ekledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel sekreteri unvanı verildi. Kim'e verilen bu unvan ile otoritesini daha da güçlendireceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi AA
Kim, Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi oldu.
Kim, Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel sekreteri unvanı verildi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin dün gerçekleşen 6. oturumunda, daha önce babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak düzenlenen unvan, iktidardaki İşçi Partisinin yeni genel sekreteri olarak değiştirilerek Kim Jong-un'a verildi.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için bu unvanın verildiği ifade ediliyor.

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Kim Biden için hazırlanıyor

Bu arada Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin pazar gecesi Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bunun gerçek bir geçit töreni mi yoksa prova mı olduğuna ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Gözlemciler, geçit töreninde, yaklaşmakta olan Biden yönetimine karşı bir güç gösterisi olarak muhtemelen yeni silah sistemlerine yer verildiğini söyledi.

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ABD "ana düşman" ilan edilmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha önceki oturumlarda, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak nükleer silah deposunu güçlendirme tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri konuşmasında, ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yinelemiş ve "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." demişti.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, bu ülkenin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silah kullanmayacaklarını söylemişti.

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