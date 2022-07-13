Dünya Kuzey Kore Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı
AVRUPA

Kuzey Kore Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı

Mayıs 2014'te yapılan referandum sonuçlarına göre Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'dan bağımsız olduklarını ilan etmişti. 21 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ukrayna savaşı başlamadan önce hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıklamıştı. Bugün ise Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdığını ilan etti.

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Haber Merkezi DHA
Kuzey Kore Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı
Kuzey Kore

Kuzey Kore, Rusya ve Suriye’nin ardından Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Pushilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore’ye teşekkür ederek, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim” dedi.

Putin savaştan önce tanıdığını açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını tanıdığını belirtmişti. Rusya’nın ardından Suriye’de Esad rejimi de Luhansk-Donetsk’in bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı.

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