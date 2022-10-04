Dünya Kuzey Kore Rusyanın Ukraynanın bazı bölgelerini ilhakını destekliyor
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Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını destekliyor

Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını desteklediği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyon Departmanı Genel Müdürü Jo Chol Su konuya dair yaptığı açıklamada, "Referandumlar, halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkı ilkelerini ortaya koyan BM ilkesine uygun olarak ve iki cumhuriyetin ve iki bölgenin sakinlerinin iradesinin yerine getirilmesi için meşru yöntem ve usullere göre yapıldı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Kore Rusyanın Ukraynanın bazı bölgelerini ilhakını destekliyor
Kim Jong-Un - Putin (Foto: Arşiv)

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya katılma kararı veren halkın iradesine saygı duyulduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyon Departmanı Genel Müdürü Jo Chol Su konuya dair yaptığı açıklamada, "Referandumlar, halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkı ilkelerini ortaya koyan BM ilkesine uygun olarak ve iki cumhuriyetin ve iki bölgenin sakinlerinin iradesinin yerine getirilmesi için meşru yöntem ve usullere göre yapıldı" ifadelerini kullandı.

Jo, referandumda büyük çoğunluğun Rusya'ya katılmayı tercih ettiğine dikkati çekerek, bu tercihe saygı gösterdiklerini kaydetti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) söz konusu referandumların kınanmasını öngören karar girişimine tepki gösteren Jo, ABD'yi bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Jo, bu girişimi ABD'nin eski bir hilesi olarak nitelendirirken Washington yönetiminin daha önce de benzeri "yasa dışı" girişimlerde bulunduğuna işaret ederek, "ABD, Yugoslavya, Afganistan ve Irak da dahil olmak üzere egemen devletlere karşı saldırgan savaşlar başlattı ancak bu BMGK tarafından sorgulanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Moskova ve Pekin yönetimleriyle yakın ilişkileri bulunurken Rusya ve Çin, ABD'nin BMGK'de Kuzey Kore'ye yaptırım karar tasarısını veto etmişti.

Rusya, Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

İmzalanan sözde anlaşmalar ile bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın 4 bölgesi, Kırım'ın ardından Rusya tarafından ilhak edildi.

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