Dünya Kuzey Kore Seul ile müzakereleri sonlandırdı
ASYA

Kuzey Kore Seul ile müzakereleri sonlandırdı

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile müzakereleri sonlandırmasının ve bundan Seul'ü sorumlu tutmasının hemen ardından füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore, Kuzey'in 25 Temmuz'dan bu yana 6'ıncı füze denemesi yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kısmında iki balistik füze denemesi yaptığı, 30 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 230 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD tarafından yakından takip edildiği ve her türlü gelişmeye hazır olunduğu ifade edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in konuyla ilgili bilgilendirildiği ve Pyongyang yönetiminin bölgede tansiyonu artırıcı adımlardan kaçınması konusunda uyarıldığı da belirtildi.

Bugünkü deneme, Pyongyang yönetiminin 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 6'ıncı füze denemesi oldu.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığı füzelerin Japon karasuları ya da münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını bildirdi.

"Görüşmelerin tekrar başlayacağını düşünmek anlamsız"

Bu arada Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Güney ile müzakerelere devam etme düşüncesi taşımadığı ve görüşmelerin, Güney Kore ile ABD ortaklığındaki tatbikatlar bittiğinde tekrar başlayacağını düşünmenin "anlamsız" olduğu belirtildi.

  • Açıklamada, "Şu an ne hissettiğimizi anlayabilirler. Güney Koreli yetkililerle konuşacak bir şeyimiz de onlarla tekrar (müzakerelere) oturma düşüncemiz de yok." ifadelerine yer verildi.

Pyongyang yönetimi daha önce de Seul yönetiminin ABD ile yürütülen askeri tatbikat için "makul bir mazeret" sunmadığı sürece diyaloğun devam edemeyeceğini belirtmişti.

Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat

ABD ve Güney Kore arasında 5 Ağustos'ta, "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin, Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

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  • Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 6 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Güney Kore ile ABD'nin ortak tatbikatlarının, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğu kaydedilmişti.

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