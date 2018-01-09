Kuzey Kore ve Güney Kore'den üst düzey görüşme

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yıllar sonra üst düzey görüşme gerçekleştirildi.Yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmenin ana konusu ise Kuzey Kore’nin olimpiyatlara katılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi idi.

Güney Kore heyeti TSİ 01.30’da Seul’den ateşkes hattı Pammunjeom’a doğru yola çıktı.

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gon, yola çıkmadan önce verdiği demeçte görüşmenin ana konularından biri olan PyeongChang Kış Olimpiyatları’nı bir barış festivali haline getirmek için sakin bir şekilde diyalog kuracaklarını belirtti. Olimpiyatların iki ülkenin sınır ötesi ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.Güney Kore heyeti TSİ 02.36’da toplantının yapılacağı alana geldi.

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Kuzey Kore’den yola çıkan heyet ise sınırın ötesinden Panmumjeom’un güney tarafında yer alan toplantının yapılacağı Barış Evi’ne sadece 250 metre yürüyerek ulaştı. OYNAT 01:00 Sır dolu bir kutu: Kuzey Kore İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyalist bir rejimle yönetilen Kuzey Kore'de 'Kim Hanedanlığı' ne isterse o oluyor. Nükleer silahlar, füze denemeleri ve ABD'ye gözdağı… Kuzey Kore'nin bilinen bu yönlerinin dışında bilinmeyen çok ilginç gerçekler var.

Güney Kore heyeti, Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gyun, Birleştirme Bakanı Yardımcısı Cheon Hae-seong, Kültür, Spor ver Turizm Bakanlığı 2. Başkan Yardımcısı Noh Tae-gang, PyeongChang Kış Olimpiyatları Olimpiyat Komitesi Planlama ve Yönetimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Kim Gi-hong, Başbakanlık Temsilcisi Ahn Mun-hyeon’den oluşurken Kuzey KoreHeyeti’nden ise iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu bir devlet kuruluşu olan Anavatan’ın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi’nin Başkanı Ri Son-gwon, Hwang Chung-seong, İki ülke ilişkilerinden sorumlu Jeon Jong-su, Spor Bakanı Yardımcısı Won Gil-woo, Olimpiyat Komitesi üyesi Ri Gyeong-shik katıldı.Sıcak KarşılamaGörüşme öncesinde Güney heyeti, Kuzey heyetini sıcak bir şekilde karşıladı. Cho Myoun-gyun, Kuzey Kore heyetinin yeni yılını kutlayarak selamladı. Güney Kore Heyeti Başkanı Cho Myoun-gyun ile Kuzey Kore Heyeti Başkanı Ri Son-gwon sıcak ve içten bir şekilde tokalaştığı görüldü.

Görüşme ise TSİ 04.00’da başladı. Toplantıda iki tarafın, PyeongChang Kış Olimpiyatlarına Kuzey’in katılımı ve iki ülke arasındaki bağları geliştirme yolları üzerine odaklanması bekleniyordu. Kuzey Kore gelecek ay gerçekleşecek olimpiyatlara geniş katılımlı bir olimpiyat heyeti göndereceğini söyledi. Katılacak olan ekipte sporcular dışında, ponpon kızlar, tezahürat ekibi, olimpiyat ekibi üyeleri de dahil olmak üzere üst düzey yetkililer yer alacak. Kuzey ayrıca raportörler, göstericiler ve tekvandocuların da gelmesi önerisinde bulundu. Güney ise ay takvimine göre kutlanan yeni yıl sırasında ayrılmış ailelerin bir araya getirilmesi için Kızıl Haç’la görüşülmesini talep etti.Görüşme 2 buçuk saat sürdüGüney Heyeti Başkanı Cho Myoun-gyun görüşme başında çok soğuk olan bu kış günlerinin aralarındaki görüşmeleri sıcak hale getirdiğini, Kuzey Heyeti Başkanı Ri Son-gwon da, "Buraya, iki ülkenin uzun zaman sonra gerçekleşen ilk görüşmeden Kore halkına değerli sonuçlar vermeye yönelik samimi ve sadık bir tutumla görüşmelerin yapılması umuduyla geldim” dedi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme TSİ 06.20’de sona erdi. Kuzey Kore Kış Olimpiyatları’na geniş bir katılım gerçekleştireceğini açıkladı. Ancak Güney Kore Birleştirme Bakanı Yardımcısı Cheon Hae-seong, görüşmelere Güney Kore’nin baş temsilcisi olan Birleşmiş Milletler Bakanı Cho Myoun-gyun’un, mümkün olan en kısa sürede, nükleer silahları dahil olmak üzere barışın çözümünde diyaloğa devam edilmesi gerektiğini söyledi. Kuzeyin konuyla ilgili özellikle bir yanıt vermediğini söyledi.Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında Seul’e karşı yakınlık göstermesi ile Güney Kore tarafından görüşme teklifi gelmişti.

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Bunun üzerine Kuzey Kore görüşme teklifini kabul etmişti. Kim, PyeongChang Olimpiyatları’na bir heyet gönderme konusunda istekli olduğunu ve ülkenin diyaloğa açık olduğunu söylemişti. Kuzey Kore, Güney’in ardından geçtiğimiz Cuma günü yaptığı diyalog teklifini kabul etmişti. ABD, Güney Kore ile yapacağı ortak askeri tatbikatları olimpiyatların sonrasına kadar ertelediklerini söylemişti. Ayrıca Kuzey, uzun süredir yanıt vermediği ateşkes hattı telefon irtibat hattında yanıt vermeye başlamıştı.