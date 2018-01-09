Kuzey Kore ve Güney Kore'den üst düzey görüşme

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yıllar sonra üst düzey görüşme gerçekleştirildi.Yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmenin ana konusu ise Kuzey Kore’nin olimpiyatlara katılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi idi.

Güney Kore heyeti TSİ 01.30’da Seul’den ateşkes hattı Pammunjeom’a doğru yola çıktı.

Kuzey Koreli ekip, görüşme alanına sadece 250 metre yürüyerek ulaştı. (Fotoğraf: Reuters)

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gon, yola çıkmadan önce verdiği demeçte görüşmenin ana konularından biri olan PyeongChang Kış Olimpiyatları’nı bir barış festivali haline getirmek için sakin bir şekilde diyalog kuracaklarını belirtti. Olimpiyatların iki ülkenin sınır ötesi ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.Güney Kore heyeti TSİ 02.36’da toplantının yapılacağı alana geldi.

REKLAM

OYNAT 01:58 Dünyanın en tehlikeli sınırı: Kore Tarafsız Bölgesi 1953 yılında Kore'yi ikiye bölen savaşın ardından dünyanın en tehlikeli sınırı Kore Tarafsız Bölgesi çizildi. Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılan ülke sınırında askerle, her an savaşın fitili ateşlenecekmişçesine karşılıklı olarak birbirlerine bakarak hazırda bekliyor.







Kuzey Kore’den yola çıkan heyet ise sınırın ötesinden Panmumjeom’un güney tarafında yer alan toplantının yapılacağı Barış Evi’ne sadece 250 metre yürüyerek ulaştı.

Güney Kore heyeti, Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gyun, Birleştirme Bakanı Yardımcısı Cheon Hae-seong, Kültür, Spor ver Turizm Bakanlığı 2. Başkan Yardımcısı Noh Tae-gang, PyeongChang Kış Olimpiyatları Olimpiyat Komitesi Planlama ve Yönetimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Kim Gi-hong, Başbakanlık Temsilcisi Ahn Mun-hyeon’den oluşurken Kuzey KoreHeyeti’nden ise iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu bir devlet kuruluşu olan Anavatan’ın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi’nin Başkanı Ri Son-gwon, Hwang Chung-seong, İki ülke ilişkilerinden sorumlu Jeon Jong-su, Spor Bakanı Yardımcısı Won Gil-woo, Olimpiyat Komitesi üyesi Ri Gyeong-shik katıldı.

Kuzey Kore'den gelen ekibin, Güney Kore alanına girişi.

Sıcak karşılama

Görüşme öncesinde Güney heyeti, Kuzey heyetini sıcak bir şekilde karşıladı. Cho Myoun-gyun, Kuzey Kore heyetinin yeni yılını kutlayarak selamladı. Güney Kore Heyeti Başkanı Cho Myoun-gyun ile Kuzey Kore Heyeti Başkanı Ri Son-gwon sıcak ve içten bir şekilde tokalaştığı görüldü.

OYNAT 01:58 Dünyanın en tehlikeli sınırı: Kore Tarafsız Bölgesi 1953 yılında Kore'yi ikiye bölen savaşın ardından dünyanın en tehlikeli sınırı Kore Tarafsız Bölgesi çizildi. Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrılan ülke sınırında askerle, her an savaşın fitili ateşlenecekmişçesine karşılıklı olarak birbirlerine bakarak hazırda bekliyor.







REKLAM

Görüşme ise TSİ 04.00’da başladı. Toplantıda iki tarafın, PyeongChang Kış Olimpiyatlarına Kuzey’in katılımı ve iki ülke arasındaki bağları geliştirme yolları üzerine odaklanması bekleniyordu. Kuzey Kore gelecek ay gerçekleşecek olimpiyatlara geniş katılımlı bir olimpiyat heyeti göndereceğini söyledi. Katılacak olan ekipte sporcular dışında, ponpon kızlar, tezahürat ekibi, olimpiyat ekibi üyeleri de dahil olmak üzere üst düzey yetkililer yer alacak. Kuzey ayrıca raportörler, göstericiler ve tekvandocuların da gelmesi önerisinde bulundu.

Kuzey Kore heyeti başkanı Ri Son Gwon ve Güney Kore heyeti başkanı Cho Myoung-gyon el sıkıştı. (Fotoğraf: Reuters)

REKLAM

Güney ise ay takvimine göre kutlanan yeni yıl sırasında ayrılmış ailelerin bir araya getirilmesi için Kızıl Haç’la görüşülmesini talep etti.Görüşme 2 buçuk saat sürdüGüney Heyeti Başkanı Cho Myoun-gyun görüşme başında çok soğuk olan bu kış günlerinin aralarındaki görüşmeleri sıcak hale getirdiğini, Kuzey Heyeti Başkanı Ri Son-gwon da, "Buraya, iki ülkenin uzun zaman sonra gerçekleşen ilk görüşmeden Kore halkına değerli sonuçlar vermeye yönelik samimi ve sadık bir tutumla görüşmelerin yapılması umuduyla geldim” dedi.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki görüşmeler, iki ülkede de büyük bir ilgiyle takip edildi.

REKLAM

Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme TSİ 06.20’de sona erdi. Kuzey Kore Kış Olimpiyatları’na geniş bir katılım gerçekleştireceğini açıkladı. Ancak Güney Kore Birleştirme Bakanı Yardımcısı Cheon Hae-seong, görüşmelere Güney Kore’nin baş temsilcisi olan Birleşmiş Milletler Bakanı Cho Myoun-gyun’un, mümkün olan en kısa sürede, nükleer silahları dahil olmak üzere barışın çözümünde diyaloğa devam edilmesi gerektiğini söyledi. Kuzeyin konuyla ilgili özellikle bir yanıt vermediğini söyledi.Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında Seul’e karşı yakınlık göstermesi ile Güney Kore tarafından görüşme teklifi gelmişti.