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Kuzey Kore'den ABD’ye sert tepki: Savaşın fitilini ateşleyecek

Kuzey Kore, ABD’yi Tayvan askeri yardım planının bölgesel gerilimi "savaşın fitilini ateşleme noktasına" getireceği konusunda uyardı.

11:18 . 4/08/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Yonhap’ın Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore, Washington’ın Tayvan'a askeri yardımıyla Çin’i caydırmaya yönelik "kötü niyetini" ortaya koyduğunu, bunun bölgesel gerilimi "savaşın fitilini ateşleme noktasına" getireceğini öne sürdü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Çin İşleri Dairesi yetkilisi Maeng Yong Rim, "ABD, kamuoyuna tek Çin ilkesine bağlı kaldığını söylüyor ancak arka planda Çin'in ayrılmaz bir parçası olan Tayvan'ın 'bağımsızlığını' kışkırtıyor." dedi.

Maeng, ABD’nin Asya Pasifik bölgesinde nihai "hegemonik" konum elde etmek amacıyla Tayvan'ı Çin’e karşı kullandığını ve Çin'i caydırmaya yönelik stratejisini gerçekleştirmede siper yapmayı hedeflediğini savundu.

Ayrıca Maeng, ülkesinin, Çin'in egemenliğini savunma ve "kutsal birleşme amacına" ulaşmasına yardım etme taahhüdünü yineleyerek, Washington'ı Pekin'i "kışkırtmayı" sürdürmesi durumunda belirsiz sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

Maeng, "ABD, Tayvan konusunda Çin'in koyduğu sınırları tekrar tekrar ihlal ederek Çin'i temel çıkarları noktasında kışkırtmak gibi tehlikeli eylemlerde ısrar ederse bunlar için kesinlikle yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." dedi.

ABD'den Tayvan'a askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Temmuz'da yayımladığı başkanlık genelgesiyle ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Sun Li-Fang, 29 Temmuz'da ABD'ye söz konusu yardım için teşekkür ederek, "Açıklanan yardım paketi, Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerine de destek olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, 30 Temmuz'da ABD’nin Tayvan’a 345 milyon dolarlık askeri desteğinin "Pekin’in adayla birleşme iradesini" kıramayacağını açıklamıştı.


#ABD
#askeri yardım
#Kuzey Kore
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