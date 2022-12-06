Dünya Kuzey Koreden Güney Korenin tatbikatlarına "misilleme"
ASYA

Kuzey Kore'den Güney Kore'nin tatbikatlarına "misilleme"

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore'nin tatbikatlarının ardından deniz sınırına yakın bölgelere ikinci kez top atışı yapılması talimatı verdi. Top atışlarının, Güney Kore'nin tatbikatlarına "uyarı" niteliğinde olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Koreden Güney Korenin tatbikatlarına misilleme
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Kuzey Kore ordusu, Güney Kore'nin tatbikatlarının ardından deniz sınırına yakın bölgelere ikinci kez top atışı yapılması talimatı verdi.

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin sınır bölgelerinde tatbikat yaptığının tespit edilmesinin üzerine deniz sınırına yakın bölgelere top atışı planlandığı bildirildi.

Kuzey Kore ordu sözcüsü, ülkesinin dünkü top atışlarının ardından Güney Kore'ye "uyarı" niteliğinde ikinci kez top atışı yapılacağını kaydetti.

Güney Kore ordusu, Cheorwon bölgesindeki iki test alanında çoklu roket fırlatma sistemi ve havan topu dahil gerçek mermilerle tatbikat yapmaya başlamıştı.

Güney Kore'nin 5 Aralık'ta başlayan tatbikatının yarın sona ermesi bekleniyor.

Kuzey Kore, 3 Kasım'da kendi doğu deniz sınırına yakın bölgeye yaklaşık 80 top atışı yaptığından bu yana tampon bölgelere top atışı yapmamıştı.

Bu yıl onlarca füze fırlatan Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze sistemi ve orta menzilli füze dahil pek çok deneme gerçekleştirmişti.

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının artmasıyla Kuzey Kore, kısa menzilli denemeler de yapmış ve tatbikatlara tepki göstermişti.

Güney Koreli yetkililer, 2017'den bu yana Kuzey Kore'nin yakında ilk nükleer denemesini yapabileceğini öne sürüyor.

Kuzey Kore'den "Tampon bölgelere" 130'dan fazla top mermisi

Kuzey Kore ordusu, dün Güney Kore'nin doğu ve batı yönündeki deniz sınırlarına yakın "tampon bölgelere" 130'dan fazla top mermisi ateşlemişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeyindeki tampon bölgelere top mermileri ateşleyerek 2018 tarihli ikili askeri anlaşmayı ihlal ettiğini belirtmiş ve Kuzey Kore'ye "anlaşmaya uyma" çağrısı yapmıştı.

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