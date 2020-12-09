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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye koronavirüs çıkışı: Bedelini ağır ödeyebilir

Kuzey Kore lideri Kim'in hem kız kardeşi hem de baş danışmanı Kim Yo-jong, ülkede koronavirüs vakası olmadığı iddiasındaki Pyongyang'a inanmadığını söyleyen Güney Kore Dışişleri Bakanı’na sert tepki gösterdi. Kim "Bu sözleri unutmayacağız, bunun bedelini ağır ödemek zorunda kalabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın Kuzey'de hiç vaka görülmediğine dair iddiayı sorgulayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Kang, hafta sonunda yerel medyada yer alan açıklamalarında, Kuzey Kore yönetiminin ülkede hiç vakaya rastlanmadığı iddiasına inanmanın güç olduğunu ifade etmişti. Bakan Kang ayrıca Kuzeyli yetkililerin salgınla mücadelede iş birliği çağrılarına yanıt vermediğini dile getirmişti.

"Bedelini pahalıya ödeyecek"

Kim Yo-jong, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamasında, Kang'ın sözlerine yanıt olarak, "Hiç düşünmeden, umarsızca yaptığı bu açıklamalara bakılırsa, Kuzey ile Güney Kore arasındaki halihazırda donuk olan ilişkileri daha da soğutmaya istekli görünüyor. Asıl niyeti belli. Sözlerini hiçbir zaman unutmayacağız, bedelini pahalıya ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'de "sıfır vaka iddiasına" karşın halen acil durum seviyesi en üst seviyede bulunuyor. Ülke, sınırlarını kapatırken yabancı diplomatları çıkarmıştı. Bazı vatandaşların Kovid-19 şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Tartışmanın fitilini Kang ateşlemişti

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang, Bahreyn'de düzenlenen bir forumda, Kuzey Kore'de hiçbir vakanın olmadığına 'inanmanın zor' olduğunu ifade etmiş, Pyongyang'ın Seul'un pandemiye karşı yardım etme teklilerine yanıt vermediğini eklemişti.

"Aslında pandemi Kuzey Kore'yi daha çok Kuzey Kore yaptı. Yani daha kapalı ve Kovid-19'a karşı alınacak önlemler konusunda çok az tartışmanın yapıldığı, yukarıdan aşağıya ilerleyen bir karar verme süreci var" ifadelerini kullanan Kang, şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Tüm işaretler, rejimin var olmadığını söyledikleri hastalığı kontrol etmeye yoğun bir şekilde odaklandığını gösteriyor."

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