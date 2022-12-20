Dünya Kuzey Koreden Japonyaya tehdit Yanlış seçim yaptıklarını öğrenecekler
ASYA

Kuzey Kore'den Japonya'ya tehdit: Yanlış seçim yaptıklarını öğrenecekler

Japonya'nın geçtiğimiz günlerde revize ettiği ulusal güvenlik stratejisine Kuzey Kore'den sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo'nun diğer ülkelere karşı önleyici saldırı yeteneklerini etkin bir şekilde ortaya koyan yeni bir güvenlik stratejisi benimseyerek Kore Yarımadası'nda ve Doğu Asya bölgesinde `ciddi bir güvenlik krizine neden olduğu` iddia edildi.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Koreden Japonyaya tehdit: Yanlış seçim yaptıklarını öğrenecekler
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Japonya'nın geçtiğimiz günlerde revize ettiği ulusal güvenlik stratejisine Kuzey Kore'den sert tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo'nun diğer ülkelere karşı önleyici saldırı yeteneklerini etkin bir şekilde ortaya koyan yeni bir güvenlik stratejisi benimseyerek Kore Yarımadası'nda ve Doğu Asya bölgesinde `ciddi bir güvenlik krizine neden olduğu` iddia edildi.

Japonya'nın yeni politikası nedeniyle bölgedeki güvenlik ortamının temelden değiştiği savunularak, "Karmaşık bölgesel güvenlik ortamı karşısında temel haklarımızı korumak için cesur ve kararlı askeri önlemler alma hakkımız olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

`Japonya'nın yanlış ve çok tehlikeli bir seçim yaptığını yakında ürpererek öğreneceği` ifade edilen açıklamada, ne gibi askeri önlemler alınacağına dair detay ise paylaşılmadı.

Kuzey Kore yönetiminin son açıklama ile `yeni balistik füze denemelerini` işaret ettiği yönünde yorumlar yapıldı.

Savunma stratejisini revize etmişti Japonya'da hükümet giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamı karşısında güvenlik stratejisi ile ilgili 3 belgeyi revize etmiş, bu kapsamda ülkenin saldırıları caydırmak amacıyla bir başka ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırıyı mümkün kılan askeri yetenekler edinebileceği kamuoyuna yansımıştı.

Ayrıca 2027 itibariyle yıllık savunma bütçesinin, gayri safi hasılanın yüzde 2'sine tekabül edecek şekilde artırılacağı bildirilmişti.

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