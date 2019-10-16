Dünya Kuzey Korenin en yüksek dağından açıklama ABD yaptırımlarıyla mücadele edeceğiz
ASYA

Kuzey Kore'nin en yüksek dağından açıklama: ABD yaptırımlarıyla mücadele edeceğiz

Kuzey Kore'nin en yüksek dağından açıklama: ABD yaptırımlarıyla mücadele edeceğiz

ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Kore lideri Kim, "Sonu gelmeyen yaptırımlar, düşman güçlerin baskıları ve karşımıza çıkan zorluk ve imtihanlar yüzünden ülkemiz müşkül durumda" dedi. Kore halkının yaşadıkları imtihanlardan güçlenerek çıktığını ifade eden Kim, "Gelişmenin yolunu buldu ve bunlar karşısında nasıl her zaman kazanacağını öğrendi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına karşı mücadele edeceğini bildirdi.

  • Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kim, Kore yarım adasındaki en yüksek nokta olan Paektu Dağı'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine karşı yaptırımlarının üstesinden geleceklerini belirtti.

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Kim, ailesinin propaganda sembolü sayılan beyaz atla objektiflere poz verdikten sonra Samjiyon bölgesindeki inşaat şantiyelerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Sonu gelmeyen yaptırımlar, düşman güçlerin baskıları ve karşımıza çıkan zorluk ve imtihanlar yüzünden ülkemiz müşkül durumda. Ancak halkımız imtihanlardan geçerek güçlendi, gelişmenin yolunu buldu ve bunlar karşısında nasıl her zaman kazanacağını öğrendi" ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı’nın karlı zirvesine çıktı.
Kim, "ABD'nin Kuzey Kore karşıtı hasım güçleriyle Kore halkına verdiği acı öfkeye dönüştü. Düşmanın çabaları ne kadar ısrarcı olursa olsun, biz kendi çabalarımızla gelişme ve zenginliğin yolunu açabiliriz." dedi.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

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Trump-Kim zirveleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

  • İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

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Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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