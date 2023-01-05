Dünya Kuzey Koreye ait İHAnın Güneyin Devlet Başkanlığı binasına yakın uçtuğu belirlendi
ASYA

Kuzey Kore'ye ait İHA'nın Güney'in Devlet Başkanlığı binasına yakın uçtuğu belirlendi

Güney Kore hava sahasını 26 Aralık'ta ihlal eden Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarından (İHA) birinin, Güney Kore Devlet Başkanlığı binasının yakınındaki uçuşa yasak bölgeye de girdiği ortaya çıktı. Yaşananlar üzerine yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

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Haber Merkezi AA
​Kuzey Koreye ait İHAnın Güneyin Devlet Başkanlığı binasına yakın uçtuğu belirlendi
Foto/Arşiv

Güney Kore ordusunun daha önce reddettiği Başkanlık binası yakınlarındaki uçuşa yasak bölgeyi Kuzey Kore'ye ait İHA'nın ihlal ettiği iddiasını Yonhap Haber Ajansına konuşan bir askeri yetkili doğruladı.

İsmi açıklanmayan Güney Koreli askeri yetkili, söz konusu İHA'nın başkent Seul'deki uçuşa yasak bölgeyi 3,7 kilometre ihlal ettiğini ve Güney Kore Devlet Başkanlığı binasının yakınlarından geçtiğini kaydetti.

Yetkili, söz konusu İHA'nın kuzeyden giriş yaptığı ancak stratejik güvenlik tesislerine yaklaşmadığını aktardı.

Kuzey Kore'ye ait 5 İHA Güney'in hava sahasını ihlal etmişti

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıklamıştı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı, operasyona katılan "KA-1" tipi savaş uçaklarından birinin düştüğü ancak pilotların yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Yaşananlar üzerine yapılan açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulanmıştı.

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