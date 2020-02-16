Dünya Kuzey Makedonya Meclisi feshedildi
AVRUPA

Kuzey Makedonya Meclisi feshedildi

Kuzey Makedonya Meclisi feshedildi

Kuzey Makedonya Meclisi düzenlenen oylama sonrası oy çokluğuyla feshedildi. Eski Başbakan Zoran Zaev, 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerden 100 gün önce, geçici hükümetin kurulabilmesi için 3 Ocak'ta istifa etmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuzey Makedonya Meclisi, 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan erken genel seçimler öncesi düzenlenen oylama sonrası oy çokluğuyla feshedildi.

120 koltuklu mecliste yapılan oylamada, 108 milletvekili meclisin feshedilmesi yönünde "evet" oyu kullanırken; "hayır" ve "çekimser" oy kullanılmadı.

Eski Başbakan Zoran Zaev, 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerden 100 gün önce, geçici hükümetin kurulabilmesi için 3 Ocak'ta istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de 3 Ocak'ta, bir önceki hükümette İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Oliver Spasovski'ye geçici hükümeti kurmakla görevlendirmiş, söz konusu hükümet aynı gün meclisten güvenoyu almıştı.

Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı. Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan'da yapılması noktasında uzlaşmıştı.

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