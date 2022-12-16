Dünya Kuzey Makedonyada bomba ihbarları panik yarattı
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Kuzey Makedonya’da bomba ihbarları panik yarattı

Kuzey Makedonya'da, başta başkent Üsküp olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşta bomba ihbarı yapıldı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Sorumlusu Natalija Spirova, birkaç kurum ve kuruluşa bomba ihbarı yapıldığını doğruladı. Spirova, gelen bilgiler doğrultusunda Üsküp'te 10, Manastır'da 5 okula patlayıcı madde yerleştirildiğinin bildirildiğini aktardı.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Makedonya’da bomba ihbarları panik yarattı
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Kuzey Makedonya'da, başta başkent Üsküp olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşta bomba ihbarı yapıldı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Sorumlusu Natalija Spirova, birkaç kurum ve kuruluşa bomba ihbarı yapıldığını doğruladı. Spirova, gelen bilgiler doğrultusunda Üsküp'te 10, Manastır'da 5 okula patlayıcı madde yerleştirildiğinin bildirildiğini aktardı.

İhbarların ardından polis memurlarının binaların güvenli tahliyesi için önlemler alındığını aktaran Spirova, “Terörle mücadele kontrolleri yapılıyor. Olayların aydınlatılması doğrultusunda önlemler alınıyor” dedi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Spirova, Başbakan Dimitar Kovaçevski ve Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin katılmasının planlandığı bir etkinliğin düzenleneceği otel için de bomba ihbarı yapıldığını, bu yüzden etkinliğin iptal edildiğini ve vatandaşların otelden tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu (FFM), Boris Trajkovski Spor Salonu ve Uluslararası Üsküp Havalimanı’na da bomba ihbarları yapıldığı, uçuşların iptal edildiği, havalimanı çalışanları ve yolcuların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Makedonya, geçmiş günlerde çok sayıda bomba ihbarı aldı. İçişleri Bakanlığı dün Üsküp ve Kumanova şehirlerinde 50'nin üzerinde ilk ve orta seviyesindeki okula bomba ihbarı geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Daha önce okulların yanı sıra farklı resmi ve ticari binalar da bomba ihbarı almış, polis bugüne kadarki ihbarların asılsız olduğunu bildirmişti.

Son dönemlerde başta Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan olmak üzere, bölgede çokça bomba ihbarı yapılmıştı.

Kuzey Makedonya alevlere teslim: Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor
FOTOĞRAF 9
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Birkaç farklı mevkideki yangınlar, şehir merkezini tehdit ediyor.
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Başkent Üsküpe yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki şehirde yangınların rüzgarın da etkisiyle bazı evlere sıçradığı görülüyor.
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Koçana Belediye Başkanı Nikolço İliev, yaptığı açıklamada, şehrin üç taraftan da tehlike altında olduğunu ifade ederek, yangının söndürülmesi için kurumlardan yardım talebinde bulundu.
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İliev, yangının rüzgar yönünde ilerlediği bilgisini paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi aldığını söyledi.
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Öte yandan Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezinden (CUK) yapılan açıklamada, ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğu, en kritik durumdakinin ise Koçanada olduğu kaydedildi.
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Gün içinde yaklaşık 170 ordu mensubunun yangınlara müdahale çalışmalarına katıldığını belirten Pendarovski, helikopterlerin sabah saatlerinden itibaren yangından en çok etkilenen Koçana şehrine müdahale edeceklerini dile getirdi.
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Kuzey Makedonya alevlere teslim: Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor
Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde orman yangını çıktı. Yangınların rüzgarın da etkisiyle bazı evlere sıçradığı görülüyor. Ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğu, en kritik durumdakinin ise Koçana'da olduğu kaydedildi.
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