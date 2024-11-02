Lahey’de tanık olmak istiyor

İsrail askerleri ateş ederken Ayşenur Ezgi Eygi'nin yanında olan Avustralya vatandaşı Helen Maria O'Sullivan Yeni Şafak'a konuştu.
Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara'da ifade veren Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, Filistin mücadelesi için Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda konuşmak istediğini söyledi. Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu kapsamında ifade vermek için Türkiye’ye gelen O'Sullivan Yeni Şafak’a konuştu.
HAYALİ ÖZGÜR FİLİSTİN’Dİ
Eygi'nin son anlarında yanında olan O'Sullivan, olay günüyle ilgili şunları anlattı: “Beyta’da İsrailliler tarafından bir yerleşim yeri kuruldu. 2,5 senedir bu durum her cuma protesto ediliyor. 2,5 senede burada 17 Filistinli genç öldürüldü. Ayşenur ve ben, protestolara yeni katılmaya başlamıştık. O gün de namaz bitince gençler yola doğru inip protestoya başladılar. İsrail, göz yaşartıcı bomba attı. Gençler yolda kaldılar biz sesi duyunca zeytinliğe girdik. İki dakika sonra İsrail tarafından hiçbir uyarı yapılmadan ateş açıldı. Birisi gerçek mermi kullanılıyor, diye bağırdı. Güvenli bir yere geçtik kendimizce. İkinci bir atış yapıldı. Döndüğümde Ayşenur yere düşmüştü. Şakaklarında kan vardı. Daha sonra öğrendik ki Filistinlilerin evlerinin üzerinde keskin nişancılar varmış.” "Çok iyimserdi, zekiydi, Filistin davasında tutkuluydu. Filistin’in hür olduğunu görmek istiyordu. Umudumuz özgür Filistin’di, korkumuz ise bir şeyi değiştirememekti." diyen O’Sullivan, Ayşenur’un ölümünden sonra gönüllü olarak orada bulunan aktivistlerin sınır dışı edildiğini anlattı.
GÖRDÜKLERİMİ ANLATMAK İSTİYORUM
Uluslararası Adalet Divanı’na taşınan davanın önemine vurgu yapan O’Sullivan, “İsrail ve Amerika Lahey’deki aksiyonları engelliyor. Divanı devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. WOLAS, beni divana tanık olarak sundu. Dernek bunu takip ediyor. Türk hükümeti ile birlikte bu adaletin sağlanması için bir gayretleri var. Uluslararası Adalet Divanı olayların canlı tanığı olarak beni dinlemeli. Divan’a çağrılırsam gidip tanıklık yapacağım. Katkım çok küçük olacak belki ama yine de tanıklıklarımı anlatmak istiyorum” diye konuştu.