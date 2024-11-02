Lahey’de tanık olmak istiyor

Eygi'nin son anlarında yanında olan O'Sullivan, olay günüyle ilgili şunları anlattı: “Beyta’da İsrailliler tarafından bir yerleşim yeri kuruldu. 2,5 senedir bu durum her cuma protesto ediliyor. 2,5 senede burada 17 Filistinli genç öldürüldü. Ayşenur ve ben, protestolara yeni katılmaya başlamıştık. O gün de namaz bitince gençler yola doğru inip protestoya başladılar. İsrail, göz yaşartıcı bomba attı. Gençler yolda kaldılar biz sesi duyunca zeytinliğe girdik. İki dakika sonra İsrail tarafından hiçbir uyarı yapılmadan ateş açıldı. Birisi gerçek mermi kullanılıyor, diye bağırdı. Güvenli bir yere geçtik kendimizce. İkinci bir atış yapıldı. Döndüğümde Ayşenur yere düşmüştü. Şakaklarında kan vardı. Daha sonra öğrendik ki Filistinlilerin evlerinin üzerinde keskin nişancılar varmış.” "Çok iyimserdi, zekiydi, Filistin davasında tutkuluydu. Filistin’in hür olduğunu görmek istiyordu. Umudumuz özgür Filistin’di, korkumuz ise bir şeyi değiştirememekti." diyen O’Sullivan, Ayşenur’un ölümünden sonra gönüllü olarak orada bulunan aktivistlerin sınır dışı edildiğini anlattı.