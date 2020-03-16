Dünya Latin Amerika ülkeleri koronavirüse karşı önlem alıyor Bir çok ülkeden ziyaretçi kabul edilmeyecek
AMERİKA

Latin Amerika ülkeleri koronavirüse karşı önlem alıyor: Bir çok ülkeden ziyaretçi kabul edilmeyecek

Ekvador'da zorunlu haller dışında seyahat ve ticari faaliyetler kısıtlanacak. Bolivya, Avrupa ülkeleri ve İran'dan ziyaretçi kabul etmeyecek.

Haber Merkezi AA
Latin Amerika ülkelerinde önlemler artırıldı.
Latin Amerika ülkelerinde önlemler artırıldı.

Güney Amerika ülkeleri Ekvador ve Bolivya, yeni tip koronavirüs (Kovid-1) salgını karşısında bir dizi önlem alıyor.

  • Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü Ekvador’da alınan tedbirleri açıklayan Devlet Başkanı Lenin Moreno, virüsün yayılmasını engellemek için seyahat ve ticari faaliyetlerin yarından itibaren kısıtlanacağını duyurdu.

Moreno, ülkede yalnızca temel ihtiyaç malzemesi ve ilaç alımları, hastane ve işe gidiş gelişler, yaşlı, engelli ya da ağır hastaların bakımları için yapılan seyahatlere izin verileceği bilgisini paylaştı.

Ticari faaliyetleri de kısıtlayan Moreno, temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme, evcil hayvan yemleri, iletişim ürünleri satan iş yerlerinin yanı sıra bankacılık hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

Restoranların da yalnızca evlere servis yapabileceğini vurgulayan Moreno, polisin, kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetleyeceğini ve gerekli görüldüğü takdirde askerin de kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
OYNAT 00:53
Elleri yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deney sosyal medyada ilgi gördü
Çocuklara yönelik Koronavirüs eğitimi amacıyla yapılan bir deney sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Çocuklara ellerini yıkamanın önemini anlatmak için yapılan deneyde virüsü temsilen karabiber kullanıldı. Çocuklar sabunlu su ile karabibere temas ettiklerinde karabiberin uzaklaşması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bolivya da Avrupalı ve İranlılara kapıyı kapattı

Yeni tip koronavirüs salgınından 11 vatandaşı etkilenen Bolivya'daki geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, 18 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği ülkeleri ile İngiltere, İrlanda ve İran'dan gelenlere kapıların kapatılacağını kaydetti.

  • Ülkede diskotek, bar ve eğlence mekanlarındaki bütün partilerin yasaklandığını duyuran Anez, gece eğlenceleri ve aktiviteleri, spor faaliyetleri ve sinemaların da durdurulduğunu belirtti.

Avrupa'da koronavirüsün görülmediği tek ülke kaldı
DÜNYA
Avrupa'da koronavirüsün görülmediği tek ülke kaldı

Ukrayna'da eczane ve marketler hariç her yer kepenk indiriyor
DÜNYA
Ukrayna'da eczane ve marketler hariç her yer kepenk indiriyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 6 bin 513’e yükseldi
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 6 bin 513’e yükseldi
Nargile kafelertehdit saçıyor!

Nargile kafeler
tehdit saçıyor!

​Uzmanlar uyarıyor: Salgının yayılmasını kolaylaştırır.
Atinanın gündemi başka

Atina'nın gündemi başka

​Ellerindeki 27 hurda Apache helikopterini ATAK'la kıyasladılar.
Avrupadan geldi 6 kişiye bulaştırdı

Avrupa'dan geldi 6 kişiye bulaştırdı

​Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri
8 milyon kişi hastanelik olacak

8 milyon kişi hastanelik olacak

İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı.
UEFA acil <br>koduyla toplanıyor

UEFA acil
koduyla toplanıyor

Dev organizasyonların ertelenmesi gündemde.
Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

​Sağlık sistemi çökme noktası gelen İtalya'da yeni karar.

Ekonomimiz koruma<br>kalkanı altında

Ekonomimiz koruma
kalkanı altında

Bakan Albayrak, koronavirüs yol haritasını açıkladı.
Cemaatle namazı durdurun

Cemaatle namazı durdurun

​Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi.
Ne yazık ki<br>daha da kötüleşiyor

Ne yazık ki
daha da kötüleşiyor

İtalya'da en yetkili isimden iç karartan açıklama.
20 Mart'tan<br>itibaren başlıyor

20 Mart'tan
itibaren başlıyor

Merkez Bankasından çok önemli faiz kararı.
En kritik gün

En kritik gün

Aşı 45 yaşındaki Amerikalıda test edilecek.
Marketleri <br>asker koruyacak

Marketleri
asker koruyacak

İngiltere'de karantinayı reddeden kişileri polis gözaltına alacak.
Kırık tespit edildi

Kırık tespit edildi

Galatasaray'a oyuncusundan kötü haber geldi.
12 yeni vaka

12 yeni vaka

Avrupa, Amerika ve ilk vaka çevresinden...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.