Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı bir milyonu geçti

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Latin Amerika'da 1 milyon 13 bin 538 kişide görülen virüs, 51 bin 202 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın tespit edildiği ve salgının Latin Amerika'daki "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da 514 bin 849 vaka sayısıyla bölgedeki vakaların yarısının, virüs kaynaklı 29 bin 314 ölüm sayısıyla da bölgedeki ölümlerin çoğunun görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika ülkelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları şöyle: