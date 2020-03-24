Dünya Lavrov ABDnin İrana yönelik yaptırımları süratle kaldırılsın
ASYA

Lavrov: ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırılsın

İranlı mevkidaşı ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran'ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif ile Lavrov, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tahran yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi ve Afganistan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada iki bakanın ABD'nin İran'a ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

  • Açıklamada ayrıca Lavrov'un, "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran'ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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