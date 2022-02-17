Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz

Batı, Rusya'ya güvenlik garantileri ile ilgili gönderdiği mektuba yanıt bekliyor.

ABD'ye bugün cevap vereceklerini açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Kamuoyu ile de paylaşacağımız mektup uluslararası anlaşmalara uygun olarak hazırlandı" dedi.

"Rusya'ya karşı dezenformasyon"

Rusya'nın talep ettiği öncelikli güvenlik garantileri arasında Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmemesi ve NATO'nun doğuya doğru genişlememesi yer alıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada da birçok Batı ülkesinin medya organlarıyla beraber Rusya'ya karşı dezenformasyona giriştiği belirtildi.