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Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Dağlık Karabağda ateşkes kurallarına uyulmuyor
ASYA

Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ’da ateşkese uyulmadığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı.

Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmede basına açıklamalarda bulunarak, "Geçtiğimiz cuma günü ve cumartesi gününün yarısını Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşımız ile burada geçirdik. Putin'in girişimleriyle önemli bir anlaşmaya varıldı" dedi.

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"Ateşkes kurallarına tam olarak uyulmuyor"

Ermeni mevkidaşına hitaben konuşan Lavrov iki ülke tarafından imzalanan ateşkes mutabakatını işaret ederek, "Ateşkes kurallarına tam olarak uyulmuyor" şeklinde konuştu.

  • Lavrov, "Savunma Bakanlarının da dahil olduğu Azerbaycanlı mevkidaşımız ve sizinle üçlü formatta yaptığımız anlaşmaların tam olarak uygulanmasının sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Lavrov’un kritik ateşkes anlaşmasından sonra kendilerini savunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, ateşkesin Azerbaycan tarafından bozulduğunu iddia ederek, ateşkes kurallarının takip edilebilmesi için bir gözlem mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

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