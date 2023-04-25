Lavrov: Soğuk Savaş'tan daha tehlikeli bir eşiğe ulaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, dünyanın Soğuk Savaş'tan çok daha tehlikeli bir eşiğe ulaştığını söyledi.
Pazartesi günü Lavrov, Rusya'nın daimi üye olduğu ve geçici olarak başkanlık ettiği BM Güvenlik Konseyi'nde,
"etkili çok yönlülük (multilateralizm) ve BM Şartı"
konulu bir oturumu yönetti.
Söz konusu oturumda Lavrov,
"Aynen Soğuk Savaş'ta olduğu gibi tehlikeli, hatta muhtemelen daha da tehlikeli bir eşiğe ulaşmış bulunuyoruz"
diye konuştu.
'Uluslararası ilişkiler ABD hegemonyasında değişmeyecek'
'Uluslararası ilişkiler ABD hegemonyasında değişmeyecek'
Batı ülkelerini hegemonyacı planlara sahip olmakla suçlayan Lavrov, ülkesinin Ukrayna'yı işgalini de savundu. Lavrov,
"Ukrayna sorunu"
olarak nitelendirdiği meselenin, NATO'nun Rusya'nın güvenliğini yıllar boyunca tehdit etmiş olmasından bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Lavrov,
"Uluslararası ilişkiler, ya çıkarlar dengesi temelinde sağlam bir uzlaşının kurulması ya da Washington'ın hegemonyasının saldırgan ve değişken ilerleyişi vasıtasıyla şekillendirilmeye devam edecek"
ifadesini kullandı.
Söz konusu oturumla ilgili üye devletlere gönderdiği notta
"tek kutuplu dünya düzenini"
kınayan Moskova, söz konusu düzenin,
"BM sisteminin etkililiği ve istikrarı için ciddi bir sorun teşkil ettiğini"
savundu. Notta,
"Bugün dünya, yeni bir derin sistemik dönüşümle karşı karşıyadır. Tek kutuplu dünya düzeninin doğal ve hızlı bir biçimde reddi ve yeni bir çok kutuplu sistemin ortaya çıkışı söz konusudur"
ifadelerine yer verildi.
Her ay dönüşümlü olarak bir üyenin başkanlık ettiği konseyin başkanlığı, Nisan ayında Rusya'da bulunuyor.
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2 saat önce