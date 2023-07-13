Lavrov: Ukrayna’ya verilecek F-16’lar nükleer tehdit olarak değerlendirilecek

"Türkiye, yoksul ülkelere bağımsız olarak yardım sağlanmasına izin veren plana katılmakla ilgileniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vilnius’taki NATO Liderler Zirvesi’nde Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın uzatılması konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in pozitif yaklaşımda bulunduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de önerisi olduğu yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, herhangi bir yeni öneriden haberi olmadığını aktardı. Lavrov, "Görünüşe göre Başkan Putin ve Erdoğan’ın uzun süredir ele aldığı konudan bahsediyoruz. Bu da Türkiye’nin ve bizim, başta buğday olmak üzere en çok ihtiyacı olan ülkelere imtiyazlı tahıl tedariki konusunda diğer anlaşmalardan bağımsız olarak çalışmaya hazır olmamızdır" dedi. Lavrov, Türkiye’nin Rus tahılının işlenmesine yardım etmekle ve ihtiyacı olan ülkelere bağımsız olarak yardım sağlanmasına izin veren bir plana katılmakla ilgilendiğini kaydetti.