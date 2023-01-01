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Lavrov ve Bayramov Laçın koridorunu görüştü: Ermeni iddiaları asılsızdır
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesinde, Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestolarını ele aldı. Bayramov, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin abluka altına alındığı ve insani kriz yaratıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:32 . 17/01/2023 Salı
AA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bayramov, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesini protesto etmenin Azerbaycan vatandaşlarının meşru hakkı olduğunu, protestocuların haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Laçın Koridorunun Azerbaycan tarafından kapatıldığı, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin abluka altına alındığı ve insani kriz yaratıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirten Bayramov, yoldan her gün Rus güçlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait onlarca aracın ve Ermenilere ait ambulansların geçmesinin, Ermenistan'ın iddialarını çürüttüğünü kaydetti.

Bayramov, kendilerini Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin "temsilcisi" olarak tanıtan kişilerin, halkın yolu kullanmasına engel olarak yapay "
abluka
" ve "
insani kriz
" izlenimi yaratmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

#Laçın Koridoru
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Rusya
#Lavrov
#Bayramov
1 gün önce
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Lavrov ve Bayramov Laçın koridorunu görüştü: Ermeni iddiaları asılsızdır
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