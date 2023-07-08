Lavrov’dan New York’ta sır görüşme: Ukrayna'dan çıkış yolu konuşuldu

Amerikan kanalı NBC News’ün haberinde, “Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için” bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin’e yakın isimlerle New York’ta görüştüğü belirtildi. Nisanda yapıldığı ifade edilen görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un New York’ta ABD’li ekip üyeleriyle birkaç saat görüştüğü, ABD düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) eski başkanı Richard Hasss, eski Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Charles Kupchan ve Rusya Uzmanı Thomas Graham’ın da söz konusu toplantıda bulunduğu iddia edildi.

Lavrov ile toplantıya katılanların daha sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’ne neler olduğu hakkında brifing verdiği, görüşmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi. Görüşmeler çerçevesinde, en az bir eski ABD yetkilisinin de Rusya’ya gittiği bildirildi. Diğer yandan Beyaz Saray, iki ülkenin gizli görüşme gerçekleştirdiği iddialarını yalanlamadı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, “Yönetimin bir üyesi olmayan sivil vatandaşlar adına konuşmayacağım” sözleri ile iddiaları geçiştirdi. Bates, Ukrayna ile ilgili Ukrayna olmadan herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.