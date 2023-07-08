|
Dünya

Lavrov’dan New York’ta sır görüşme: Ukrayna'dan çıkış yolu konuşuldu

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, üst düzey ABD’li ve Rus yetkililerin çıkış yolu aramak adına kapalı kapılar ardında bir araya geldiği ortaya çıktı.

04:00 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beyaz Saray görüşmeyi yalanlamadı.

Beyaz Saray görüşmeyi yalanlamadı.

Amerikan kanalı NBC News’ün haberinde, “Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için” bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin’e yakın isimlerle New York’ta görüştüğü belirtildi. Nisanda yapıldığı ifade edilen görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un New York’ta ABD’li ekip üyeleriyle birkaç saat görüştüğü, ABD düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) eski başkanı Richard Hasss, eski Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Charles Kupchan ve Rusya Uzmanı Thomas Graham’ın da söz konusu toplantıda bulunduğu iddia edildi.


BIDEN’IN BİLGİSİ DAHİLİNDE

Lavrov ile toplantıya katılanların daha sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’ne neler olduğu hakkında brifing verdiği, görüşmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi. Görüşmeler çerçevesinde, en az bir eski ABD yetkilisinin de Rusya’ya gittiği bildirildi. Diğer yandan Beyaz Saray, iki ülkenin gizli görüşme gerçekleştirdiği iddialarını yalanlamadı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, “Yönetimin bir üyesi olmayan sivil vatandaşlar adına konuşmayacağım” sözleri ile iddiaları geçiştirdi. Bates, Ukrayna ile ilgili Ukrayna olmadan herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.


#Rusya
#ABD
#Sergey Lavrov
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?