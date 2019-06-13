Dünya Lazkiyeden denize dökeceğiz
ORTADOĞU

Lazkiye’den denize dökeceğiz

Suriye direnişinin 100 yıl önce Anadolu’daki Kuvayi Milliye ile aynı ruhu taşıdığını belirten Devrim Güçleri Siyasi Koordinatörü Zaineddin: Tüm işgalcileri Lazkiye’den denize dökeceğimiz günler gelecek. Esed ve işbirlikçileri hesap verecek.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
​Suriye Devrim Güçleri Siyasi Koordinatörü Dr. Abdulmuin Zaineddin
​Suriye Devrim Güçleri Siyasi Koordinatörü Dr. Abdulmuin Zaineddin

Suriye Devrim Güçleri Siyasi Koordinatörü Dr. Abdulmuin Zaineddin, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Suriye direnişinin 100 yıl önceki Türk milli mücadelesi ile aynı ruhu taşıdığını anlatan Zaineddin, Esed karşıtı muhalif cephenin 1920’lerde Anadolu’da var olan milli mücadele ruhu ile savaştığını söyledi.

Abdulmuin Zaineddin, “1918-1919 dönemlerinde Anadolu’ya üşüşen işgal güçleri şu an Suriye’de ve emperyal amaçları için halkımızı katlediyor” dedi.

BÖLÜNMÜŞ SURİYE PLANI

Fransa’nın Suriye’yi 1920’lerde Osmanlı’dan kopartıp 25 yıl boyunca sömürge olarak yönettiğini kaydeden Zaineddin, ülkelerinin şimdi de aynı emperyalist güçler tarafından PKK’ya peşkeş çekildiğini ifade etti.

Zaineddin, “Direnişin ilk gününden bu yana Esed’e katliam fırsatı veren güçler, bölünmüş Suriye planını hayata geçirmek için fırsat kolluyor. Bu kapsamda önce DEAŞ, sonra PKK sahaya sürüldü. Türkiye ve birkaç ülke dışında yanımızda duran yok” şeklinde konuştu.

KEMİK KIRMA HAREKATI

10 bin km2’lik bir alanda varlık mücadelesi verdiklerini belirten Dr. Zaineddin, şunları söyledi:

  • “Üzerimizde denenmeyen silah kalmadı. Esed, İran ve Rusya tüm gücünü Halep, Lazkiye, Hama ve İdlib kırsalına yığdı. Bizim de tüm birliklerimiz cephede. Bu operasyona ‘Kemik Kırma Harekatı’ adını verdik. Kuvayi Milliye ruhu ile tüm işgalcileri Lazkiye’den denize dökeceğimiz günler gelecek. Esed ve işbirlikçileri önce bu halka, sonra hukuk önünde hesap verecek.”

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