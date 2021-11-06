​Le Monde’dan 100 sayfalık özel ek​: Türkiye’nin son 20 yılını yazdı

Fransa’da Türkiye’nin artan küresel etkisine yönelik ilgi artarak devam ediyor. Son olarak Fransız Le Monde gazetesi, 100 sayfalık Türkiye eki bastı. Ek için bilgilendirme yazısı yayımlayan Le Monde, Türkiye analizinin içeriğine dair bilgiler paylaştı. “Türkiye nereye gidiyor?” başlıklı ekteki analizde nüfus, ekonomik dinamizm ve bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin hem büyülediği hem de endişelendirdiği belirtildi. 8,90 euroya satılan 100 sayfalık ekte, Türkiye’nin son 20 senesini siyaset, ekonomi ve dış politika uzmanları analiz etti. 100 sayfalık ekin yayım tarihinin AK Parti’nin iktidardaki 19. yıl dönümüne denk getirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

DÜNYA Erdoğan'ın Afrika gezisini yakından takip eden Le Figaro SİHA'lara övgü yağdırdı: Dünyanın hayal ettiği silahlar

EKONOMİK DİNAMİZMİYLE BÖLGESEL GÜÇ

Analizde nüfus, ekonomik dinamizm ve bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin hem büyülediği hem de endişelendirdiği belirtilerek, “Öngörülemeyen Türkiye: Coğrafi konumu, demografik ağırlığı (83 milyon nüfus), ekonomik dinamizmiyle vazgeçilmez bölgesel güç. Komşumuz Türkiye bizi hem büyülüyor, hem endişelendiriyor” değerlendirmesine yer verildi.

ERDOĞAN İLE DERİN DÖNÜŞÜM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 yıllık iktidarında Türkiye’nin derin bir dönüşüme uğradığını ifade eden Le Monde, Erdoğan için “ekonomik mucizenin adamı” tanımlamasını yaptı. Türkiye’nin Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Kafkasya’ya yayılan askeri etki gücüne değinen Le Monde, bu genişlemenin geleneksel ortakları Avrupa ve ABD’yi öfkelendirdiğine işaret etti.

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HER ALANDA İLERLEME

Türkiye’deki altyapının, sağlık sisteminin geldiği noktadan övgüyle bahseden Le Monde, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) üç katına çıktığını, tam da bu nedenle Erdoğan’ın 2002’den bu yana tüm seçimleri kazandığını belirtti. Türkiye’nin G20’ye girmesini sağlayan Erdoğan’ın, son yıllarda İHA diplomasisi yürüttüğüne dikkat çekildi.

Türk kudretinin simgesi

Fransız Le Figaro gazetesi de Türkiye’nin ürettiği İHA/SİHA’lara övgüler düzdü. “21. yüzyılda Türk kudretinin simgesi” diye nitelediği İHA/SİHA’ları gündemine alan gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “etki alanını genişletmek” için Libya’da ve Karabağ’da başarı gösteren SİHA’ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi. Haberde Türkiye’nin, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiği vurgulandı.