Lefkoşa'da Türkiye karşıtı zirve: Yunanistan GKRY ve Mısır iş birliği için anlaştılar

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, 8’inci Üçlü İş Birliği Zirvesi kapsamında Lefkoşa'da bir araya geldi.
Türkiye'ye karşı ortak suçlama
Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan ülke liderleri ‘Doğalgaz’, ‘Akdeniz’, ‘deniz yetki alanları’ ve birçok alanda iş birliği" mesajı verdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yaşanan gerilim konusunda Türkiye’yi suçlayarak, “Ankara diyalog yerine, anlaşmazlıkları seçti” dedi.
İş birliği anlaşması imzaladılar
GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis de, Türkiye’yi ‘gerilimi tırmandırmak ve bölgesel istikrarı baltalamakla’ suçladı. Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile üçlü işbirliği mekanizmasını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek “Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğünü imzaladık. GKRY ve Yunanistan ile deniz sınırlarının çizilmesi için başarılı bir model sunduk” ifadelerini kullandı.