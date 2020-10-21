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Dünya Lefkoşada Türkiye karşıtı zirve Yunanistan GKRY ve Mısır iş birliği için anlaştılar
AVRUPA

Lefkoşa'da Türkiye karşıtı zirve: Yunanistan GKRY ve Mısır iş birliği için anlaştılar

Üçlü zirve kapsamında Lefkoşa’da bir araya gelen GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye’yi hedef aldı. Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda Türkiye’yi suçlayan liderler, iş birliklerini sürdüreceklerini açıkladı. Zirvede ayrıca Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğü imzalandı.

Haber Merkezi Diğer
Üçlü zirve Lefkoşa'da düzenlendi.
Üçlü zirve Lefkoşa'da düzenlendi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, 8’inci Üçlü İş Birliği Zirvesi kapsamında Lefkoşa'da bir araya geldi.

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Türkiye'ye karşı ortak suçlama

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan ülke liderleri ‘Doğalgaz’, ‘Akdeniz’, ‘deniz yetki alanları’ ve birçok alanda iş birliği" mesajı verdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yaşanan gerilim konusunda Türkiye’yi suçlayarak, “Ankara diyalog yerine, anlaşmazlıkları seçti” dedi.

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İş birliği anlaşması imzaladılar

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis de, Türkiye’yi ‘gerilimi tırmandırmak ve bölgesel istikrarı baltalamakla’ suçladı. Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile üçlü işbirliği mekanizmasını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek “Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurucu tüzüğünü imzaladık. GKRY ve Yunanistan ile deniz sınırlarının çizilmesi için başarılı bir model sunduk” ifadelerini kullandı.

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