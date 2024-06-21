|
Dünya

Lejyonerler soykırıma ortak

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımda yabancı terörist savaşçıların rolü dikkat çekiyor.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 21/06/2024 пятница
Güncelleme: 01:27 - 21/06/2024 пятница
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Av. Osman Yurt, yabancı lejyonerlerin İsrail adına katliamlar yaptığını kaydetti. Yurt, “Dünyanın dört bir tarafından gelerek Gazze’deki vahşete ortak olan binlerce suçlu ve savaş maceraperesti, Gazze’de işlenen vahşete ortak” dedi.

HAFTALIKLARI 4 BİN EURO

Paralı katillerin başta Ukrayna ve Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalara katılarak tecrübe edindiğini belirten Yurt, şunları dile getirdi: “İsrail’in meskûn mahal çatışmalarında tecrübeli yabancı savaşçıları istihdam ettiğine dair çok sayıda veri de mevcut. Fransız ve İspanyol medyasında çıkan haberlerde de İsrail’in savaşta binlerce paralı asker kullandığı iddialarına yer veriliyor. İspanya’nın El Mundo gazetesinin İsrail ordusundaki bir İspanyol paralı askerle yaptığı röportaj, İsrail’in Gazze’de haftalık 4 bin euro karşılığında küçük bir paralı asker ordusu çalıştırdığını ortaya koyuyor."

5 BİN 500 PARALI KATİL VAR

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunda on yıl önce 6 bin paralı asker bulunduğunu ve en az 2 binin ABD’den geldiğini açıklamıştı. İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Birimi tarafından yayınlanan bir raporda ise, paralı askerlerin sayısının 5 bin 500 olduğu kaydedilmişti.



#İsrail
#Gazze
#Soykırım
2 часа(ов) назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | 21 Haziran Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri