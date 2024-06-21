Lejyonerler soykırıma ortak

MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Av. Osman Yurt, yabancı lejyonerlerin İsrail adına katliamlar yaptığını kaydetti. Yurt, “Dünyanın dört bir tarafından gelerek Gazze’deki vahşete ortak olan binlerce suçlu ve savaş maceraperesti, Gazze’de işlenen vahşete ortak” dedi.

HAFTALIKLARI 4 BİN EURO

Paralı katillerin başta Ukrayna ve Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalara katılarak tecrübe edindiğini belirten Yurt, şunları dile getirdi: “İsrail’in meskûn mahal çatışmalarında tecrübeli yabancı savaşçıları istihdam ettiğine dair çok sayıda veri de mevcut. Fransız ve İspanyol medyasında çıkan haberlerde de İsrail’in savaşta binlerce paralı asker kullandığı iddialarına yer veriliyor. İspanya’nın El Mundo gazetesinin İsrail ordusundaki bir İspanyol paralı askerle yaptığı röportaj, İsrail’in Gazze’de haftalık 4 bin euro karşılığında küçük bir paralı asker ordusu çalıştırdığını ortaya koyuyor."

5 BİN 500 PARALI KATİL VAR

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunda on yıl önce 6 bin paralı asker bulunduğunu ve en az 2 binin ABD’den geldiğini açıklamıştı. İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Birimi tarafından yayınlanan bir raporda ise, paralı askerlerin sayısının 5 bin 500 olduğu kaydedilmişti.







