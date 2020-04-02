Leonardo DiCaprio koronavirüs mağdurları için yardım derneği kuruyor

Dünya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 79,vaka sayısı 2 bin 456

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2 bin 456 olarak belirtildi. Buna göre toplam can kaybı 356'ya, toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, toplam iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi.