Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar SİHA'lar ülkemde konuşlandırılırsa çok memnun oluruz

Geçtiğimiz yaz Türkiye'yi ziyaret eden ve "Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz" mesajını veren Letonya’nın Savunma Bakanı Artis Pabriks, Antalya Diplomasi Formu için bir kez daha Türkiye'de.

Savunma Sanayi ST'den Kamer Kurunç'la röportaj gerçekleştiren Letonyalı bakan, Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.

"TÜRK SİHA'LARINI TEST ETMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp almayacaklarına ilişkin, "Henüz anlaşmayı imzalamış değiliz. Türkiye’nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Bayraktar TB2’leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ LOBİNİZ BİZİZ"

Türkiye’nin PESCO (Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) projelerine dahil olmasını desteklediklerini belirten Pabriks, "Letonya Türkiye’yi pek çok durumda destekliyor. Avrupa Birliği'ndeki (AB) lobiniz biziz. Bu kesinlikle bizim çıkarımıza olan bir durum" ifadelerini kullandı.

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"TB2'LERİ ÜSLERİMİZDE KONUŞLANDIRALIM"

Türkiye'nin Bayraktar SİHA'ları ülkesinde konuşlandırmasından memnuniyet duyacağını söyleyen Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya’ya Bayraktar TB2’ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz. Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" dedi.

"BUNU SADECE TÜRKİYE YAPABİLDİ"

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, 2020 yılında "Türkiye’nin Suriye, Libya ve Karabağ’daki konumu, artan Rus hakimiyetine meydan okudukları bir pozisyondur. Bunu başka hiç kimse yapamaz. Ne Avrupalılar ne de Amerikalılar. Türkiye yapabildi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

DÜNYA Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz