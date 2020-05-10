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Dünya Libya Başbakanı Hafterin saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor
ORTADOĞU

Libya Başbakanı: Hafter'in saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirerek, "bu saldırılara karşılık vermekten başka çarelerinin olmadığını" söyledi.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac

Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, "Savaş suçlusu Hafter'in bu günlerde başkent Trablus'a karşı yürüttüğü delice saldırılar, peş peşe aldığı yenilgiler sonucu ümitsizliğe düştüğünün ve yönetimi ele geçirmek için yürüttüğü kanlı projesinin sonuna yaklaştığının bir işaretidir. Hafter'in işlediği korkunç suçlar, bizi tüm imkanlarımızı kullanarak demir pençeyle karşılık vermekten başka bir çare bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

"KINAMALARI ARTIK UMURSAMIYORUZ"

Uluslararası toplumu, Hafter'in suçları ve destekçileri karşısında sessiz kalmakla eleştiren Serrac, "saldırganın adını koymaktan ve hesaba çekmekten, destekleyenleri durdurmaktan aciz uluslararası toplumun utangaç kınamalarını artık umursamadıklarını" dile getirdi.

80'DEN FAZLA ROKET SALDIRISI

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş onlarca sivil yaralanmıştı.

Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’na saldırdı
OYNAT 00:52
Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’na saldırdı
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.


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