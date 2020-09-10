​Libya canisine Alman koruması: Almanya sayesinde Libya'ya dönen savaş suçlusu yeni katliamlar için fırsat buldu ​

Sırp çeteler bu kez Karadağ'da sahnede: Çetnik Hareketi ne istiyor?

Karadağ'da yapılan seçimden sonrası Sırbistan ve Rusya yanlısı muhalefet zafer ilan etti. Bu gelişmenin ardından sokaklara çıkan Sırp Çetnik Hareketı mensupları, ülkedeki Boşnak Müslümanların evlerini ve dükkanlarını hedef aldı. Bu nedenle Karadağ son yılların en gerilimli günlerini yaşıyor. Peki, Avrupa'nın en büyük paramiliter grubu olarak kabul edilen Çetnik Hareketi kim ve ne amaçlıyor? Çatışma Hattı'nda anlattık:

