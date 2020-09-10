​Libya canisine Alman koruması: Almanya sayesinde Libya'ya dönen savaş suçlusu yeni katliamlar için fırsat buldu ​

Libya’da terörist Hafter’in sivil katliamlarını yürüten isimlerden Abdurrahim el-Kani’nin Almanya’da tedavi gördüğü ortaya çıktı. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi Mısrata’daki çatışmalarda yaralanan el-Kani’nin tedavi amacıyla Almanya’ya gelip iyileştikten sonra Libya’ya döndüğünü yazdı. Haberde, Federal Savcılığın ve Federal Suç Dairesi’nin el-Kani’nin Almanya’da kalması ve hakkındaki suçlamalarla ilgili bilgisi olduğu belirtildi.
LAHEY FARK ETTİ ALMANLAR OYALADI
Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesinin el-Kani hakkında Libya’da tutuklama emri bulunduğuna işaret ederek “soruşturma yapma olanağı” bulunup bulunmadığı konusunda Alman makamlarına yazı yazdığı bilgisi paylaşılan haberde, Federal Savcılığının soruşturma başlatmayı incelediği ve el-Kani’nin Federal Polis tarafından kontrol altında olduğunu ilan ettiği anlatıldı.
Alman Dışişleri Bakanlığının el-Kani’ye 2017’de Alman vizesi verildiği bilgisini paylaştığı ifade edilen haberde, el-Kani’nin kanser tedavisi için verilen oturumla Almanya’ya girebildiği belirtildi.
GERİ DÖNÜP KATLİAMA DEVAM ETTİ
- Tarhune’ye döndükten sonra katliamlarına devam eden el-Kani’nin, Haruda ailesinden 3 kadının kaçırılmasını bizzat yönettiği ve bu kadınlara işkence yapıldıktan sonra öldürüldükleri aktarıldı. Terörist Hafter’e bağlı bir grubu 5 kardeşiyle birlikte yöneten Abdurrahim el-Kani, Tarhune’de sivil halkı katletmek, işkence etmek ve insanları zorla alıkoymak suçlarını işledi. Tarhune kentinin UMH tarafından ele geçirilmesinin ve Kani kardeşlerinin milisleriyle beraber kaçmasının ardından şehirde en az 230 cesedin yer aldığı 8 toplu mezar bulunmuştu.