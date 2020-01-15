Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel oldu

Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?

SSCB'de askeri eğitim alan ve genelkurmay başkanlığına kadar yükselen Hafter, nasıl CIA'in Libya'daki bir numaralı ismi haline geldi? Libya'nın karanlık ismi Hafter'i ve bölgedeki son gelişmeleri anlattık: