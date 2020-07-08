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Dünya Libya hükümetinden önemli toplantı Türk şirketlerin ülkeye dönüşü ele alındı
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Libya hükümetinden önemli toplantı: Türk şirketlerin ülkeye dönüşü ele alındı

Libya hükümetinden önemli toplantı: Türk şirketlerin ülkeye dönüşü ele alındı

Libya'nın başkenti Trablus'un Hafter militanlarından temizlenmesi ile birlikte Türk şirketlerin ülkeye dönüşü bekleniyordu. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac liderliğinde hükümet ve devlet kurumları dün gerçekleştirdikleri toplantıda Türk şirketlerin ülkeye dönüşünü ele aldı.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac liderliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac liderliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Planlama Bakanı Tahir el-Cuheymi, Merkez Bankası yetkilileri ve ilgili kurumlarla, "olağanüstü koşullar nedeniyle kesintiye uğramış projelerin tamamlanması kapsamında elektrik ve enerji altyapısı başta olmak üzere Libyalılara etkili ve hızlı hizmet sağlayacak yeni projelerin Türk şirketleriyle yürütülmesi" konusunu masaya yatırdı.

  • Serrac, toplantıda "özellikle yarım kalmış projelere yeniden başlanarak tamamlanmasının özel sektörün de katılımıyla iki ülke arasında üzerine çalışılmış, dengeli bir ilişki için başlangıç noktası" olacağını vurguladı.

ELEKTRİK ALTYAPISI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar nedeniyle ülkedeki elektrik altyapısı büyük zarar gördü.

  • Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın en kalabalık şehri Trablus'ta günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Libya hükümetinin, elektrik sorununu çözmek üzere Türk şirketlerle görüştüğü belirtiliyor.

Türkiye'nin konuşlanacağı Vatiye Hava Üssü'ne kim saldırı düzenledi?
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Türkiye'nin konuşlanacağı Vatiye Hava Üssü'ne kim saldırı düzenledi?
Libya'nın başkenti Trablus'un batısında yer alan ve geçtiğimiz mayıs ayında Hafter militanlarından temizlenen Vatiye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi. Kimliği belirsiz savaş uçaklarınca gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin gönderdiği bazı askeri teçhizat ve sistemler hedef alındı. Saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu öne sürülürken, BAE'li akademisyen Abdülhalik Abdulla, 'BAE tüm Arap halkları adına Libya'da Türkiye'ye ders verdi' tweetini attı ve ardından bu paylaşımı kaldırdı.
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