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Dünya Libya ile Tunus arasında flaş gelişme Deniz yolu ticaret hattı açılıyor
AFRİKA

Libya ile Tunus arasında flaş gelişme: Deniz yolu ticaret hattı açılıyor

Tunus'un Safaks Limanı ile Libya'nın Trablus Limanı arasında deniz yolu ticaret hattı açılacağı bildirildi. İki ülke arasında alınan kararla birlikte koronavirüs nedeniyle karayolundan devam eden ticaret 10 günde bir deniz yolu ile yapılacak.

Haber Merkezi AA
Trablus Limanı
Trablus Limanı

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, basına yaptığı açıklamada, açılacak deniz yolu ticaret hattı ile Libya'ya sebze, meyve ve bazı gıda maddeleri ihraç edileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TİCARET YOLU DEĞİŞTİ

Söz konusu hattın açılması için devlet ve özel sektörün büyük çaba gösterdiğini belirten Museylini, ihraç mallarının daha önce kara yolu üzerinden Libya'ya gönderildiğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı önlemler sebebiyle sıkıntılar yaşanmasından dolayı deniz yolu hattını açmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

  • Safaks Liman Müdürü Enis Kemmun ise yaptığı açıklamada, 10 günde bir Trablus Limanı'na ticari sefer düzenleneceğini kaydetti.

Söz konusu yeni deniz yolu hattında ilk seferin bugün yapılacağı ifade edildi.

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