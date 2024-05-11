Libya Kızılayı ülkenin batı açıklarında 7 cesede ulaşıldığını duyurdu

Avrupa'ya yasa dışı yollarla göçmen taşıyan "ölüm teknelerinin" batması sonucu sahile vuran cesetler, Libyalılar için artık 'sıradan' bir görüntü oluşturuyor. Libya'da güvenlik sahil güvenlik biriminden bir yetkili, "Maalesef artık bu durum, ne bizi ne de kent sahillerini şaşırtıyor. İnsanlar alıştı. Sahile vuran cesetler, buradaki insanların hayatlarının, yaşadıkları çevrenin bir parçası haline geldi. Çocuklar dahi cesetlerden eskisi gibi korkmuyor" dedi.